議員質疑密室逃脫案未依規檢查 北市駁有停業、重罰

針對台北市密室逃脫案，民進黨市議員簡舒培今天質疑未依中央綱領檢查，將送監院要求彈劾。北市府副發言人魏汶萱說，案發後首日就勞檢停業、重罰，首個週末即跨局處全市普查。

台北市議會今天進行工務部門質詢及答覆，針對北市有密室逃脫店員工意外身亡，簡舒培質詢，文化局近日自稱首創訂定安全指引，但內容和消防署於2017年所頒布的「互動情境體驗場所安全指導綱領」高度相似，針對消費者、闖關場所和相關工作人員都應被綱領所保護，質疑市府從未依照此綱領檢查。

她並質疑，市府在悲劇發生後的檢查只是走過場，且勞檢處引用的職安法第5條在2014年就已頒布，規定要做風險評估，不是沒有法、是麻木不仁，會將相關資料送交監察院並要求彈劾。

魏汶萱回應，事實是市府同仁在案發後第一天就到場勞檢停業、重罰，第一個週末發動跨局處全市普查，並率先全國訂定「台北市沉浸式內容體驗產業安全指引」等具體措施。

她並說，這次事件令人遺憾之處，在於過去政府法規從未明確規範「單人作業」風險；北市府訂定的「台北市沉浸式內容體驗產業安全指引」，則有具體明定禁止「無專人監看或陪同的單人作業」等情形。並問「反過來將責任全推給第一線基層同仁，這樣公平嗎？」

此外，北市府消防局表示，議員指控不是事實，更不該以此恐嚇彈劾同仁；市府於106年就依照綱領調查、也向中央回報；質疑綱領沒有罰則，要如何依綱領祭罰。