偏鄉老屋 增設電梯補助難 新北市府允協助

新北逾三十年老宅超過八十萬戶，偏鄉老屋比率更高，瑞芳區三十年以上老屋占比近八成，平均屋齡四十六點五年，是新北平均屋齡最高行政區，增設電梯補助案熱度低。市長侯友宜說，在偏鄉非都市計畫區、缺乏合法建物證明是老宅困境，市府會朝從寬認定方向處理，持續向中央爭取法令解釋與支持。

市議員林裔綺、許昭興昨質詢指，老屋涉及市容、耐震，許多長者困在沒電梯老舊公寓出不了門，永和區近十年電梯增設補助只完成四件，瑞芳區增設電梯補助案掛零，「偏鄉不是只有北海岸、烏來，二樓走不下來就是偏鄉」。

許昭興說，新北二○一六年至二○二四年間，電梯增設諮詢一○一六件，實際申請二○五件，安裝完成僅二十三件，永和僅占四件，原因包括法定空地不足、住戶難整合、自籌款過高等，導致許多老屋想裝電梯困難重重。

瑞芳有一萬七○八三戶住宅，其中三十年以上老屋高達一萬三五八八戶，占比達百分之七十九點一，平均屋齡四十六點五年，是新北平均屋齡最高行政區，增設電梯核准案件仍掛零。

林裔綺認為，當地並非沒有需求，而是許多礦區聚落早在都市計畫法施行前即已存在，缺乏使用執照、合法建物證明，又位於非都市計畫區，被現行老屋整建與電梯補助制度排除在外。要求建物須位於都市計畫內、具合法建築資格，並完成耐震初評，放在都會區合理，放在瑞芳礦區聚落根本做不到。

侯友宜說，中央規定須為合法建築才能申請相關補助，偏鄉非都市計畫區、沒有合法建物證明老宅為數多，指示工務局、城鄉局盤點與研議，向中央爭取法令解釋與放寬。

林裔綺希望市府主動出擊，協助居民補齊產權與合法建物證明，她說，前行政院長蘇貞昌任台北縣長時，曾讓水湳洞部分居民申請合法建物認定，市府應啟動「偏鄉老屋整建輔導計畫」，助都市計畫發布前既有建物補辦證明與釐清產權。