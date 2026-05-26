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防災型都更 老建物卡在沒建照

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市信義區五常里屋齡六十年以上矮舊房屋，已有鋼筋外露等屋況不佳狀況。圖／議員許淑華辦公室提供
北市信義區五常里屋齡六十年以上矮舊房屋，已有鋼筋外露等屋況不佳狀況。圖／議員許淑華辦公室提供

北市府近年加速推動都市更新，民眾欲申請防災型都更，整合近九成住戶同意要送件時，發現建物沒有建照，都更卡關。議員許淑華盤點北市六十年以上建物，逾一萬棟有類似狀況。都發局表示，會持續精進簡化認定，並檢討整體機制。

防災型都更申請要件，是取得公劃地區需七成五所有權人同意、自劃地區需八成所有權人同意，基地面積要達到一千平方公尺以上，以及屬合法建物，包含領有使照或合法建物證明或簡化認定。

許淑華指出，位於信義區五常里屋齡六十年以上的矮舊房屋，住戶因房屋老舊，常漏水、嚴重壁癌、鋼筋外露等狀況多，最近要整合都更，好不容易整合到九成同意申請防災型都更，不料送件後，發現缺少合法建築物登記，前功盡棄。

許說，透過地籍套繪圖發現，五常里周遭有二十九棟建物沒有建照，但有使用執照，盤點北市六十年以上建築，總計有一萬二三六三棟建物卡在沒有合法房屋認定，導致防災型都更卡關。

都發局長簡瑟芳回應，北市府會持續精進簡化認定，如房子明明存在也有使照，卻沒有建照，會檢討整體機制，會再與更新處、建管處討論。

建管處長虞積學表示，合法房屋認定的簡化具體文件，民眾可以透過檢附航測圖、稅籍資料、水電單等證明文件，一併彙整認定後送更新案。

都更 許淑華 北市府

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