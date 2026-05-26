228傷痕 四方醫院列北市古蹟

台北圓環旁一棟紅磚建物高掛「四方醫院」黑色招牌，是二二八事件受難者施江南醫師於一九三五至一九四七年開設的醫院舊址，保有日治時期建築形式，去年十二月申請文資審議，昨大會表決，通過登錄為市有古蹟。

施淑娟（左）說明家族歷史及四方醫院代表的意義，右為建築所有權人阮姓家族代表表示，願意全力協助保留建築。記者邱書昱／攝影

施江南女兒、九十多歲的施淑娟昨出席文資大會時，憶起父親生平及家族在這棟房子的記憶，談及父親當年行醫，助弱勢看診的感人事蹟，診所是當年少數附設病房的私人醫院。

北一女校長陳智源昨也出席文資大會，陳說，施江南的五位女兒都是北一女畢業，醫院保存不僅是紀念當年少有的博士學位醫師，四方醫院也是二二八事件歷史現場，歷史傷痕具教育意義。

北市文化局表示，該建物除為大稻埕常見的四柱三窗店屋形式，天水街立面貼有飾面磚，南段共同壁牆體一樓為磚石間砌，石材有順丁交換變化，為附近地區牆體不常見的構造形式。

四方醫院建物多年來所有權人多次轉手，目前由阮姓家族所有。所有權人阮俊德妻子唐秀英昨天得知如願登錄為古蹟時，流下眼淚、擁抱施淑娟。

阮俊德說，買下天水路這棟老宅，原希望完成父親期待兄弟姊妹同住願望，經家族討論，決定申請登錄古蹟，守護它的價值。