三峽長福橋改建 拚七月完成主橋工程

新北三峽長福橋改建工程如火如荼推進，拚今年七月底完成主橋工程，長福橋改建也提升防洪能力，採降挖河床方式改善通洪，而非單純加高堤防，水利署官員昨視察預告將推動三峽大橋、三峽拱橋基礎保護及河道調降工程，水位降低七○至一一○公分，朝生態化、水岸化方向改善三峽河周邊環境。

立委吳琪銘昨邀經濟部次長賴建信、水利署長林元鵬、新北水利局副局長張修銘等人現勘長福橋改善工程。市府簡報指出，長福橋改建工程總經費約九點一九億元，中央補助四點五億元，市府自籌約四點六九億元，主橋結構、不對稱雙拱鋼構橋、橋墩及吊索等工程已完成，拚今年七月底完成主橋工程、明年一月全案完工。

吳琪銘表示，長福橋因梁底過低、橋台占用河道，曾在颱風期間發生溢堤淹水，地方期待改善。長福橋不只是交通建設，更是攸關三峽防洪安全的重要工程，中央地方合作，確保工程如期完成。

林元鵬說，長福橋改建後能提升防洪能力，將與新北市府合作，朝生態化、水岸化方向改善三峽河周邊環境，避免做太多水泥化設施，結合文化、生態及觀光資源，營造舒適水岸空間。

張修銘指出，長福橋不只是通行橋梁，更是清水祖師廟埕向外延伸，後續將同步整理高灘地及河岸景觀，打造環狀步道，改善人車爭道問題。施工期間多次遭遇豪雨、颱風，河道便道及施工機具反覆撤離，工期略有延宕，目前仍在可控範圍內。

三峽區長施玉祥表示，地方爭取清水街鋪面改善工程今年將動工，搭配長福橋改建，串聯整體觀光動線，提升三峽河岸環境。