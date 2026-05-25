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北市密室逃脫案 議員指未依中央綱領檢查將送監院

中央社／ 台北25日電

北市有密室逃脫店員工意外身亡。市議員簡舒培今天表示，中央早就頒布相關安全指導綱領，北市府卻未依規檢查，將送監院要求彈劾；都發局說，相關單位都有依職權做公安稽查。

台北市議會今天進行工務部門質詢及答覆，民進黨市議員簡舒培質詢指出，自10日事發至今，只看到台北市政府和第一線局處首長都在推卸責任；市長蔣萬安還說是因中央缺乏統一管理制度。

簡舒培提到，台北市文化局近日也自稱首創訂定安全指引，但內容和內政部消防署於2017年所頒布的「互動情境體驗場所安全指導綱領」高度相似，針對消費者、闖關場所和相關工作人員都應被綱領所保護，質疑北市府相關單位從未依照此綱領進行檢查。

她表示，中央有規範的不去做，卻去抄中央說是首創，並質疑北市府在悲劇發生後的檢查只是走過場，且勞檢處引用的職安法第5條在2014年就已頒布規定要做風險評估，不是沒有法、是麻木不仁，自己會將相關資料送交監察院並要求彈劾。

台北市建管處長虞積學答詢表示，相關負責的部分沒有（檢查）。

消防局則說，密室逃脫未明確列管對象，目前沒有檢查過，但類似營業場有列管的會用遊藝場所相關辦法進行，曾將列管11家類似情境實境場所列冊函文給消防署，詢問是否有統一的類別場所進行列管，未獲明確回應，後來部分列管場所也已停業。

都發局長簡瑟芳表示，原來就有針對列管案件全面進行公安稽查作業，後面針對不合格部分，也會要求其限期改善，北市府相關單位都有依各自職權進行公安稽查。

北市 簡舒培 蔣萬安 監察院

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