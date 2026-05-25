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北捷：信義東延段通車後 淡水信義線班距不變

中央社／ 台北25日電

台北市交通局近期宣布力拚北捷信義線東延段6月底通車，台北大眾捷運公司今天表示，未來通車後，淡水信義線服務班距不受影響，淡水站班距及發車班次都維持不變。

北捷發布新聞稿說明，信義東延段通車後淡水信義線班距不受影響，假日會機動調整服務班距，加強疏運出遊人潮。

北捷補充，在捷運列車運輸資源有限情況下，為將路網整體運輸效益極大化，歷年來已調整縮短尖峰時段班距，目前淡水站平日上午尖峰班距，已縮短至平均約5分30秒。

北捷說，依據實際運量統計，4月平日上午尖峰時段，「淡水站至北投站間」最高旅客量約為每小時1萬700人，目前所提供的服務運能約為每小時1萬8400人，載客率最高約58%，每小時仍能再載運約7700人，顯示運能高於實際旅客量。

北捷說，淡水信義線市區段的「北投站至台北車站」之間，平日上午尖峰時段每小時運量最高約2萬5000人，約為「淡水站至北投站間」的2.5倍。在市區段所提供的服務運能約為每小時3萬3400人，載客率最高約75%。

此外，北捷說，新購高運量電聯車，經過各項驗證測試確認安全無虞及符合營運要求後，將優先遞補淡水信義線2部列車；其餘新車會依實際旅運需求規劃服務路線，預計116年年中陸續投入營運行列。

北捷 淡水信義線

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