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歡笑尖叫聲不斷 汐止區湖光里長輩玩趣味桌遊訓練反應力

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
關懷據點成立後，可以讓長輩參加更多元的活動課程，動動腦，手腦並用。圖／觀天下有線電視提供
關懷據點成立後，可以讓長輩參加更多元的活動課程，動動腦，手腦並用。圖／觀天下有線電視提供

如何讓長輩動動手也動動腦，汐止區湖光里社區照顧關懷據點每個星期安排一堂動腦益智桌遊課程，帶著長輩分組玩拉密、音數圖卡、諾亞方舟等桌遊，透過遊戲動手也動腦，預防失智，因為有些時候實在太刺激、又有趣，現場歡笑聲、尖叫聲不斷，長輩們中氣十足，很有活力。

長輩幾個人一組，其中一組玩諾亞方舟，大家圍在木盒前聚精會神的將動物一一擺上去，就怕一個重心不穩全倒了，所以要小心輕放，還要注意平衡，如果放錯地方倒了，長輩們就會大叫一聲，緊接著就是歡笑聲，他們笑說，在家從來沒這樣過，實在太好玩了。

因為，實在是太有趣又刺激，就算是失敗了，長輩還是忍不住一玩再玩，汐止區湖光里社區照顧關懷據點，安排的動腦益智桌遊，由指導老師帶著長輩分組玩，有拉密、音數圖卡、諾亞方舟等等，透過遊戲動手也動腦，另外，也很刺激的扣籤遊戲，長輩們依序擺上不同顏色的籤，一樣要輕放，小心再小心，不然一樣會整盤倒，大家玩的不亦樂乎。

湖光里長杜金泉表示，之前有銀髮族共餐還有辦一些活動，但這些都不夠，很感謝新北市政府、汐止區公所的協助，現在關懷據點成立後，可以讓長輩參加更多元的活動課程，動動腦，手腦並用，也可以認識很多朋友，像這堂上的益智桌遊，大家都會互相幫忙給建議，要出什麼牌，或是動物玩具要怎麼擺才不會倒，並不是一個人在玩，而是大家發揮團隊精神，很多人一起玩，氣氛真的很熱鬧，希望長者能夠走出來，不是只共餐吃飯，現在有更多的資源，請老師到活動中心教遊戲或是輕鬆的跳舞，練練身體、動動腦，減緩失智失能，生活不無聊。

汐止 桌遊

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