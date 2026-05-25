快訊

台指期夜盤由黑翻紅上衝 盤中站上44,100大關

王俐人財務狀況全公開！她認連月投1萬買ETF的閒錢都沒有

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大學USR計畫 攜手淡江戲院打造淡水人的客廳

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡江戲院希望能以「淡水人的客廳」為主題，重新建立一個屬於地方居民、文化工作者與年輕世代交流的平台。圖／紅樹林有線電視提供
淡江戲院希望能以「淡水人的客廳」為主題，重新建立一個屬於地方居民、文化工作者與年輕世代交流的平台。圖／紅樹林有線電視提供

曾是淡水人共同記憶的淡江戲院，近年雖已不再放映電影，但這棟承載地方歷史與情感的老戲院，正透過淡江大學USR(大學社會責任)計畫，尋求重新活化的可能。淡江戲院第三代李冠邑表示，戲院建築規模龐大，未來若要真正活化，需要投入大量資源與成本，但他仍希望能從現有的生活空間出發，逐步找回淡江戲院與地方之間的連結。

目前位於淡江戲院對面的「日落月出」石花凍店面，同樣由李冠邑經營，也成為思考戲院未來的重要起點。李冠邑認為，未來或許能透過這個空間，延伸出與淡江戲院歷史有關的展示、交流與生活場域，讓更多人重新認識戲院過去的故事與淡水人的共同回憶。

他表示，淡江戲院不只是過去看電影的地方，更是許多淡水人成長過程中的生活記憶，因此希望未來能以「淡水人的客廳」為主題，重新建立一個屬於地方居民、文化工作者與年輕世代交流的平台。

為了凝聚地方意見與創意想法，日前由淡江大學USR計畫主持人黃瑞茂教授舉辦「淡水好生活．日落月出光影客廳工作坊」，邀請淡江戲院第三代李冠邑，以及多位在地藝術家、文化工作者與居民共同參與討論。工作坊透過交流與分享，重新思考老戲院與地方文化之間的關係，也希望尋找未來空間再利用的可能方向。

黃瑞茂表示，地方文化空間的保存與再生，不只是建築本身的修復，更重要的是如何重新建立人與地方的關係。透過USR計畫，希望串聯學校、地方居民與文化工作者，一起為淡水的歷史空間尋找新的生命。

與會者也認為，淡江戲院承載的不只是電影文化，更是一代代淡水人的集體記憶。未來若能透過展覽、講座、藝術活動或社區交流等形式重新打開空間，將有機會成為串聯地方文化與生活的重要據點。

在地方創生與文化保存逐漸受到重視的今日，淡江戲院的未來，也讓外界期待，這座曾經熱鬧一時的老戲院，是否能再次成為淡水人的光影客廳，重新點亮地方記憶。子們在全新的環境中，能夠持續精進舞藝，未來有更優秀的表現。

淡水 淡江大學

延伸閱讀

人機雙向賦能！淡大教授填詞說唱　重現淡水河域流金歲月

白色淡江大橋+紅色關渡大橋…淡水河口「紅白雙橋」風水正在成局

家樂福文化藝術季登場　萬人齊聚兩廳院廣場 舞鈴劇場精彩開幕

流域學校十周年論壇 聯合報系「河好如初」提議合作

相關新聞

有使照、沒建照防災型都更申請卡關 許淑華：北市1萬多棟有這狀況

台北市近年加速推動都市更新，不過，在防災型都更案發面，議員許淑華接獲陳情，有整合近9成的住戶送件時，發現沒有建照，盤點北市60年以上房屋，有1萬2363棟類似狀況。建管處回應，會簡化核定房屋合法的具體文件，持續更新檢討。

淹水淹怕了 金山區金包里溪旁居民盼排水系統改善

歷經了多次的颱風豪大雨，位在金山區南勢路與環金路交叉口的金包里溪溪段，每逢強降雨總會有溪水溢流出溪岸的情況發生。從象神颱風、62大雨到近年的山陀兒颱風外圍環流，每一次都讓一旁居民的家園慘遭淹水，現在聽到即將會有大雨降下就害怕，為此市議員張錦豪就發起會勘，商討改善辦法。

汐止區秀峰國小人行道改善 1800萬經費8月完工

在汐止區秀峰國小前仁愛路兩側的人行道，因為年久失修，行人還有學童上放學走路很不方便也危險，所以立委廖先翔協助爭取中央經費，再加上市府各出一半，總共1800萬的經費，目前汐止區公所正在進行人行道改善工程，預計8月底完工。

淡水區北投子溪綠帶公園升級完工 打造休憩新空間

淡水區北投子溪綠帶公園近期完成環境改善工程，在新北市議員陳偉杰協助爭取經費下，由淡水區公所攜手北投里辦公處共同推動，針對公園步道、景觀與休憩設施全面升級，提供居民更加舒適、安全的休閒環境，也讓鄰近櫻花步道的綠帶空間煥然一新。

淡江大學USR計畫 攜手淡江戲院打造淡水人的客廳

曾是淡水人共同記憶的淡江戲院，近年雖已不再放映電影，但這棟承載地方歷史與情感的老戲院，正透過淡江大學USR(大學社會責任)計畫，尋求重新活化的可能。淡江戲院第三代李冠邑表示，戲院建築規模龐大，未來若要真正活化，需要投入大量資源與成本，但他仍希望能從現有的生活空間出發，逐步找回淡江戲院與地方之間的連結。

歡笑尖叫聲不斷 汐止區湖光里長輩玩趣味桌遊訓練反應力

如何讓長輩動動手也動動腦，汐止區湖光里社區照顧關懷據點每個星期安排一堂動腦益智桌遊課程，帶著長輩分組玩拉密、音數圖卡、諾亞方舟等桌遊，透過遊戲動手也動腦，預防失智，因為有些時候實在太刺激、又有趣，現場歡笑聲、尖叫聲不斷，長輩們中氣十足，很有活力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。