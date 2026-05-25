淡江大學USR計畫 攜手淡江戲院打造淡水人的客廳

曾是淡水人共同記憶的淡江戲院，近年雖已不再放映電影，但這棟承載地方歷史與情感的老戲院，正透過淡江大學USR(大學社會責任)計畫，尋求重新活化的可能。淡江戲院第三代李冠邑表示，戲院建築規模龐大，未來若要真正活化，需要投入大量資源與成本，但他仍希望能從現有的生活空間出發，逐步找回淡江戲院與地方之間的連結。

目前位於淡江戲院對面的「日落月出」石花凍店面，同樣由李冠邑經營，也成為思考戲院未來的重要起點。李冠邑認為，未來或許能透過這個空間，延伸出與淡江戲院歷史有關的展示、交流與生活場域，讓更多人重新認識戲院過去的故事與淡水人的共同回憶。

他表示，淡江戲院不只是過去看電影的地方，更是許多淡水人成長過程中的生活記憶，因此希望未來能以「淡水人的客廳」為主題，重新建立一個屬於地方居民、文化工作者與年輕世代交流的平台。

為了凝聚地方意見與創意想法，日前由淡江大學USR計畫主持人黃瑞茂教授舉辦「淡水好生活．日落月出光影客廳工作坊」，邀請淡江戲院第三代李冠邑，以及多位在地藝術家、文化工作者與居民共同參與討論。工作坊透過交流與分享，重新思考老戲院與地方文化之間的關係，也希望尋找未來空間再利用的可能方向。

黃瑞茂表示，地方文化空間的保存與再生，不只是建築本身的修復，更重要的是如何重新建立人與地方的關係。透過USR計畫，希望串聯學校、地方居民與文化工作者，一起為淡水的歷史空間尋找新的生命。

與會者也認為，淡江戲院承載的不只是電影文化，更是一代代淡水人的集體記憶。未來若能透過展覽、講座、藝術活動或社區交流等形式重新打開空間，將有機會成為串聯地方文化與生活的重要據點。

在地方創生與文化保存逐漸受到重視的今日，淡江戲院的未來，也讓外界期待，這座曾經熱鬧一時的老戲院，是否能再次成為淡水人的光影客廳，重新點亮地方記憶。子們在全新的環境中，能夠持續精進舞藝，未來有更優秀的表現。