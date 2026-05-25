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淡水區北投子溪綠帶公園升級完工 打造休憩新空間

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
北投子溪綠帶公園改善完成，成為適合長輩、親子與居民日常休閒交流的公共場域。圖／紅樹林有線電視提供
北投子溪綠帶公園改善完成，成為適合長輩、親子與居民日常休閒交流的公共場域。圖／紅樹林有線電視提供

淡水北投子溪綠帶公園近期完成環境改善工程，在新北市議員陳偉杰協助爭取經費下，由淡水區公所攜手北投里辦公處共同推動，針對公園步道、景觀與休憩設施全面升級，提供居民更加舒適、安全的休閒環境，也讓鄰近櫻花步道的綠帶空間煥然一新。

北投里長張麗卿表示，北投子溪綠帶鄰近地方居民經常散步的櫻花步道，但過去園區內僅有四座體健設施，缺乏座椅等休憩空間，加上灌木、石塊配置較為凌亂，導致整體視覺空間顯得狹窄，也影響居民使用意願。新北市議員陳偉杰指出，接獲地方反映後，便積極協助爭取改善經費，希望讓北投子溪綠帶不只是運動空間，更能成為適合長輩、親子與居民日常休閒交流的公共場域。

這次改善工程內容包括拆除既有體健設施、地墊及樓梯，並進行灌木、雜木與石頭移除整地，同時重新規劃空間動線。更新後的新設施則包含步道、公園座椅兩張、六座體健設施、七盞燈具，以及石桌椅等休憩設施，提升整體使用便利性與夜間安全。陳偉杰表示，未來也會持續關注地方基礎建設與生活環境改善，打造更友善宜居的生活空間，讓居民能享有更好的公共環境品質。

地方居民表示，改善後的公園空間視野變得更加開闊，步道行走也更安全舒適，無論是平日散步、運動，或親子休閒，都有更好的活動環境。

淡水 北投 陳偉杰 公園

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