汐止區秀峰國小人行道改善 1800萬經費8月完工

在汐止區秀峰國小前仁愛路兩側的人行道，因為年久失修，行人還有學童上放學走路很不方便也危險，所以立委廖先翔協助爭取中央經費，再加上市府各出一半，總共1800萬的經費，目前汐止區公所正在進行人行道改善工程，預計8月底完工。

汐止區秀峰國小前面的人行道己經很久，不但有磚塊破損的情形，學童上放學動線也需要調整，這幾年重視人本環境改善，所以汐止區公所在去年就將這一段人行道列入改善，立委廖先翔在知後也協助爭取經費。

立法委員廖先翔表示，現在社會對人本環境越來越關注，尤其是學校週邊，都希望給小朋友更好的通行環境，所以汐止區公所在去年就有跟內政部國土署申請經費改善人行通行空間，現在工程都已經陸續在施作了在住宅側，要將人行道拓寬到1米5的寬度，符合現在對人行道最低的要求，因為民宅側有騎樓可以替代，所以是在上學期間先做，等做完也差不多是暑假，再來做秀峰國小側的人行道，做鋪面的汰新，希望讓學生、行人有更安全舒適的人本通行環境。

汐止區長林慶豐指出，在秀峰國小仁愛路側正在進行人行道暨路面改善工程，要感謝中央國土署補助一半的經費，另外一半也感謝新北市政府支持，總工程經費是1800萬元，針對兩側人行道將近300公尺左右，進行整體改善，工期從4月開始，施作到8月底，期盼能在暑假期間，把整個工程完成，施工期間因為配合交通動線、公車站牌還有學校上放學需求，採分階段施工方式辦理，將道路兩側人行道原本不對差的，調整成各1.5公尺左右的寬度，方便學童上下學以及無障礙的朋友使用，施工期間，可能造成不便敬請市民朋友見諒與包容，公所也會加施工，讓人行道工程能夠在8月底順利完成。