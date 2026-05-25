淹水淹怕了 金山區金包里溪旁居民盼排水系統改善

歷經了多次的颱風豪大雨，位在金山區南勢路與環金路交叉口的金包里溪溪段，每逢強降雨總會有溪水溢流出溪岸的情況發生。從象神颱風、62大雨到近年的山陀兒颱風外圍環流，每一次都讓一旁居民的家園慘遭淹水，現在聽到即將會有大雨降下就害怕，為此市議員張錦豪就發起會勘，商討改善辦法。

在地居民指出，金包里溪跨越環金路下方的箱涵太小，大雨時溪水流到這邊就宣洩不及，導致溢流而出狀況。上次山陀兒水淹2米高，現在家裡都還沒復原好，實在是聽到下雨就害怕，真的希望能夠改善箱涵加大，讓大雨時溪水可以宣洩順暢。

五湖里長李進發說，在會勘中有建議水利局是不是可以在台大醫院金山分院那裡增設一個分洪點，當水流大時可以啟動分流，藉此來改善。

市議員張錦豪表示，會勘中水利局有提出將溪道由4米拓寬為6米，不過民眾依舊是憂心溪道拓寬，箱涵沒有變大，溪水依舊是排不出去，因此也希望能夠朝向箱涵加大、於台大醫院增設分洪，或是加裝抽水系統等方案進行改善。並且也要求水利局必須在2週內給回覆，希望讓居住在溪畔的居民住得更安心，免於家園被水淹的風險。