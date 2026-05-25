有使照、沒建照防災型都更申請卡關 許淑華：北市1萬多棟有這狀況

台北市近年加速推動都市更新，不過，在防災型都更案發面，議員許淑華接獲陳情，有整合近9成的住戶送件時，發現沒有建照，盤點北市60年以上房屋，有1萬2363棟類似狀況。建管處回應，會簡化核定房屋合法的具體文件，持續更新檢討。

防災型都更的申請要件，取得公劃地區需要75%所有權人同意、自劃地區則要有80%所有權人的同意，而需要基地面積達到1000平方公尺以上，以及屬合法建築物，包含領有使照或合法建築物證明或簡化認定。然而，此個案就缺少了建照。

許淑華指出，在信義區五常里屋齡60年以上矮舊房屋，房屋老舊之外，經常漏水、嚴重壁癌、鋼筋外露等狀況，因此近期整合90％住戶，希望申請防災型都更，不料，送件後發現缺少合法建築物的登記，在前些的步驟就先被駁回。

她說，透過地籍套繪圖，五常里周遭有29棟建物沒有建照，但是有使用執照，「當初沒有建照怎麼蓋、怎麼使用的也不知道。」雖然建管處積極協助，但依使用執照的存根聯，套繪後建物的地點竟是中正區羅斯福路，兩處地點相去甚遠，「當初怎麼核發也很納悶。」

許淑華說，五常里的雖然是個案，但是盤點全台北市60年以上建築，總計有1萬2363棟全部卡在沒有合法房屋認定，台北市不是沒有推行都更，而是碰到類似的狀況而做不到。

都發局長簡瑟芳回應，北市府持續精進簡化認定，像是議員提到，房子明明存在也有使照，但沒有建照的狀況，這方面會以整體機制，與更新處、建管處討論。

建管處長虞積學說，在合法房屋認定的簡化具體文件，可以透過檢附航測圖、稅籍資料、水電單等證明文件，一併彙整認定後送更新案。