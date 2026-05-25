淡江大橋通車效應 新北市：假日賞夕車流成形

淡江大橋通車兩週來，新北市政府交通局分析近期車流發現，平日大致順暢，但假日下午至傍晚因大量遊客湧入淡水，已形成明顯「賞夕陽車流」。籲民眾多利用大眾運輸工具前往。

交通局今天發布新聞稿指出，淡江大橋通車後，除分擔淡水、八里交通，也成為民眾假日賞景、看夕陽的新興熱門路線。

交通局表示，根據近期車流分析發現，平日交通大致順暢，但假日下午至傍晚因大量遊客湧入淡水，形成明顯「賞夕陽車流」，其中，下午2時至6時為交通壓力最大時段，交通局已啟動多項疏導措施。

交通局表示，假日車流型態呈現高度觀光導向，上午10時後車流逐漸增加，下午2時至6時進入尖峰，車流常回堵至台64線或八里匝道，最長約1.5公里至3公里。其中，中正路二段與沙崙路口成為各方向車流量匯集主要瓶頸點。

交通局表示，假日橋上行人與自行車數量增加，加上橋面風勢強勁，提醒減速慢行並注意安全。周邊停車場下午至傍晚也常接近滿場。交通局呼籲民眾假日前往淡水、八里地區，可多利用捷運、公車及YouBike等大眾運輸工具，避免塞車久候。