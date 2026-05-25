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綠議員問新埔民生地下道是否續建？侯友宜：拚年底決標施工

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天下午出席市政總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天下午出席市政總質詢。記者葉德正／攝影

新北板橋區新埔民生地下道要不要繼續蓋，藍綠議員都關注。新北市議員石一佑今天下午總質詢追問新北市長侯友宜「到底還要不要做」，侯友宜表示，民眾安全需求最重要，市府將持續推動，預計6月發包，12月能夠標出去就能施工。

石一佑指出，新埔民生地下道工程爭議不斷，地方至今仍有許多反對聲音，且地下道周邊存在不少不確定因素，包括部分住戶地基受損，市府應該思考如何「止血」，而不是一再強調要重新發包施工。

捷運局長李政安表示，目前預計6月重新辦理發包，只要順利找到廠商就會施工；侯友宜也說，愈快愈好，若順利的話，希望今年底前完成發包後續工程。

石一佑追問如果還是標不出去怎麼辦？目前相關鄰損處理進度如何？李政安則回應，目前爭議部分共29戶，其中已有16戶完成和解，剩餘13戶市府仍持續溝通協調。

石一佑也提到，地下道周邊現況問題不少，包括目前畫設的標線型人行道不平整，下大雨還會積水，且車輛經常直接開上人行空間，質疑市府是否應先把基本人行環境改善完成。

李政安表示，若後續工程仍要施作，現在若先全面改善人行道，之後施工恐怕還得拆除重做，因此目前先以標線型人行道因應；侯友宜則承諾，後續會把工程做得更完善，讓大家用得比較方便。

侯友宜表示，當初規畫興建地下道前，市府曾進行評估，也聽取包含議員、里長及地方居民等多方意見，最後認為有施作必要。

石一佑也提醒，若市府仍決定堅持推動工程，就要找到認真負責任的廠商。

侯友宜 板橋 地下道

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