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捨家族夢轉念致力保存「四方醫院」 所有權人淚擁施江南女兒

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
阮姓家族的代表之一阮俊德（左）攙扶施江南二女兒施淑娟。記者邱書昱／攝影
阮姓家族的代表之一阮俊德（左）攙扶施江南二女兒施淑娟。記者邱書昱／攝影

台北圓環旁的「四方醫院」為二二八事件受難者施江南醫師所開立，也是抓軍方抓走的現場，今在北市文資審議表決，拍板確定為古蹟。建物所有權人阮姓家族分享當初買下房子本是要圓家族的夢，但看到施家故事後，轉念保存。施江南二女兒施淑娟也開心，更盼的是類似二二八事件不要再重演。

四方醫院建物多年來所有權人經多次轉手，現由阮姓家族所有，代表之一阮俊德說，家族是在基隆從商，而後搬到台北，會買下天水路這棟老宅，是希望完成父親能有一棟兄弟姐妹都能同住的房子，隨後看中了這間老宅，沒想到竟然是富有故事的醫院，經過家族間的討論下，願意列為古蹟，並致力將歷史保存下來。

「小孩有嘴無舌。」阮俊德說，父母親的年紀和施江南二女兒施淑娟差不多年紀，當時也是看過基隆的二二八事件，對於歷史也有相同的淵源，他也坦白說，房子買到現在四年半，坦白講是否列為文資也是會有所掙扎，畢竟這也是父親的家族願望。

他也說，但在爬梳文史資料，更在二二八事件滿60周年時的展覽上，看見了封面是施江南的遺孀施陳焦桐照片，「眼淚就掉了下來。」這棟建築所乘載的歷史意義，有義務要向世人留下，更認為家族的房子再找就有，因此溝通之下申請遞件古蹟。

阮俊德說，當時建築也有舉辦「時代療癒所」策展，邀請施江南的女兒們回來看看，「施江南的大女兒和父親最親，所以記憶最深，起初也非常不願意再訪傷心處，是二女兒不斷說服下才回來看看。」

在文資審議上宣布列為古蹟後，所有權人、阮俊德的妻子唐秀英流下眼淚，並擁抱施淑娟。施淑娟會後也說，很值得作為文化資產，本來姊姊都很怕，後來告訴姊姊說這樣可以紀念父親，媽媽也非常辛苦，能夠表彰父母的理念，「醫生不是為了賺錢，是有醫療理念，熱心公益，都是值得年輕一代傳承。」最好，這種事件不要重演。

施江南的後代與所有權人在文資審議會中聽取投票結果，在拍板為古蹟後，所有權人唐秀英（白衣）拭淚，擁抱施江南二女兒施淑娟。記者邱書昱／攝影
施江南的後代與所有權人在文資審議會中聽取投票結果，在拍板為古蹟後，所有權人唐秀英（白衣）拭淚，擁抱施江南二女兒施淑娟。記者邱書昱／攝影

二二八事件 基隆 北市 台北

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