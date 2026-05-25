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記載家族二二八傷痕 北市「四方醫院」列古蹟

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
高齡90多歲、施江南二女兒施淑娟（左）親自到會場，北市副市長林奕華（右）也向前致意。記者邱書昱／攝影
高齡90多歲、施江南二女兒施淑娟（左）親自到會場，北市副市長林奕華（右）也向前致意。記者邱書昱／攝影

台北台北圓環一旁的紅磚建物，上頭高掛著「四方醫院」的黑色招牌，這是二二八事件受難者施江南醫師所開立。古樸建物及其重要歷史，在2025年12月申請古蹟，北市文資審議今表決，在出席22位委員、17人同意下，拍板列為古蹟。

施江南為鹿港施家四兄弟的老三，兄弟皆為醫師。施江南更是在日治時代赴京都帝國大學醫學部攻讀博士，聲望僅次於醫學博士杜聰明。不幸的是在1947年二二八事件爆發後，施江南遭軍人強行帶走，時至今日仍下落不明。

在建物本身價值，文化局介紹，建築為大稻埕地區常見四柱三窗店屋形式，三層磚造承重牆，RC樓板梁構造，三樓退縮陽台。天水街立面貼飾面磚，在東側立面為素面磚牆，而南段共同壁牆體一樓為磚石間砌，二皮磚才、一皮石材，石材並有順丁交換變化，為附近地區牆體並不常見構造形式，磚材為TR磚。

高齡90多歲、施江南二女兒施淑娟今天也出席會議，她憶起父親的生平及家族在那棟房子的記憶，甚至談及父親當年行醫，幫助弱勢民眾看診而有健保概念，更是少數附設病房的私人醫院。加上伯父們在鹿港、嘉義開設醫院，北部則座落在台北圓環，這也是當時少有的民間連鎖醫院。

北一女中校長陳智源出席說，施江南的五位女兒皆為北一女中畢業，因此擔任過北一女家長會長，對於學校的愛護，陳列在校史傳頌。醫院保存不僅是紀念當年少有的博士學位醫師，開立的四方醫院更是二二八事件歷史現場、歷史傷痕，具有當代教育意義。

台南女中校長洪慶在則是由文資保存工作林哲彣代為轉述，施江南遺施陳焦桐為台南女中的校友，在施江南遇害後，一肩扛起家庭，邊讀藥劑學邊考上藥師撐起家計，台南女中作為人權教育推動的同時，為人權犧牲的前輩們的住所，應該被保留。

彰化女中歷史老師李昭容也說，在1935年至1947年代的，醫生會在自己家中開業，「現在不會有醫生自己家裡開醫院，都會希望生活和工作空間能區隔。」這也是與現今醫病關係不同，因此建築象徵的不僅是家族史，更是台灣醫療史。

文資委員投票，在出席22位文資委員出席中，贊成列為古蹟者為17人同意、5人不同意。指定四方醫院列為古蹟。台北市副市長林奕華在施淑娟步出議場時，也上前攙扶慰問，感謝她特地前來。

施淑娟（左）說明家族歷史及醫院代表的意義，右為建築所有權人阮性家族代表也表示，願意全力協助保留建築。記者邱書昱／攝影
施淑娟（左）說明家族歷史及醫院代表的意義，右為建築所有權人阮性家族代表也表示，願意全力協助保留建築。記者邱書昱／攝影

北市 鹿港 二二八事件 大稻埕 文化局

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記載家族二二八傷痕 北市「四方醫院」列古蹟

台北台北圓環一旁的紅磚建物，上頭高掛著「四方醫院」的黑色招牌，這是二二八事件受難者施江南醫師所開立。古樸建物及其重要歷史，在2025年12月申請古蹟，北市文資審議今表決，在出席22位委員、17人同意下，拍板列為古蹟。

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