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民進黨議員批新北特教量能不足 「都拿去吃免費營養午餐？」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會今天總質詢，民進黨市議員許昭興、林裔綺關注特教生議題。記者葉德正／攝影
新北市議會今天總質詢，民進黨市議員許昭興、林裔綺關注特教生議題。記者葉德正／攝影

民進黨新北市議員許昭興、林裔綺今天總質詢指出，新北市身心障礙學生人數10年暴增逾65%，現行「融合教育」雖是主流，但第一線特教教師、助理員與陪伴時數明顯不足，壓力全落在一般導師身上，要求市府檢討增加陪伴時數、改善助理員待遇與留任制度，許更說，現在資源不足，懷疑是否把該補給特教生的錢都拿去吃免費營養午餐了，「孩子不要只是吃飽，是要教得好」。

新北市長侯友宜表示，會與教育局重新檢討相關制度與量能配置。

許昭興指出，新北市104學年度身心障礙學生共1萬4237人，113學年度已增加至2萬3583人，學齡前階段從2652人成長到5658人，增幅達113.3%，國小階段也從5323人增加至9439人，推測是家長愈來愈願意讓孩子受檢，特殊教育需求不能忽視。

許昭興以永和秀朗國小為例，全校超過3000名學生，其中有125名持有手冊的學生，但僅配置2名專任與3名兼任輔導老師，以教育局核定時數每周272小時來算，除以該校125名學生，每名學生每周平均只分配約2.18小時，等於每天26分鐘支援，可想而知老師壓力會有多大。

林裔綺則說，新北市113年度身心障礙類特教教師共2032人，其中正式教師1495人、代理教師537人，新北特教班正式教師比率僅73.6%，低於全國平均79.6%；具特殊資格教師比例83%，同樣低於全國87%，新北融合教育比例高，但專業支持量能卻低於全國平均，市府須提出改善方案。

侯友宜表示，特教學生增加是全國趨勢，新北市近年也持續增加資源與助理費用，但他認為不是只看人數分配，還是要依照學生實際需求、行為狀況做不同配置。

林裔綺認為，問題核心還是在編制與留任誘因不足，新北特教助理員共有1539人，其中1407人為時薪制，支撐融合教育現場的九成助理員都是非穩定聘用，工時零碎、流動率高，學生陪伴品質也不穩定。

教育局長張明文表示，月薪制目前是逐步推動方向，若學校有需求，時薪制會慢慢轉為月薪制，近年特教助理員相關經費已增加三倍至1億5000萬元，相關福利與休假制度也會依全國一致標準調整。

林裔綺認為，目前努力仍不足，不少助理員難達到800小時服務門檻，無法獲得完整保障，要求教育局檢討四大方向，每位特教生每學期最低陪伴時數提高至45小時、提升特教教師與專業支持量能、改善助理員待遇與留任制度，以及特教助理員特休假薪資不應轉嫁學校自籌。

許昭興也說，還有許多沒有手冊、但實際有需求的孩子未被完整照顧，且特教生不代表能力不好，很多孩子只要獲得協助就能發光發熱，也有新北議員自述小時候有過動傾向，過去經常被老師處罰，但長大後仍能有所成就，每一個孩子都是寶貝，都值得被接住。

侯友宜說，市府會重新檢討相關制度與量能；張明文也承諾，將在7月底、學期結束前完成完整檢討。

特教 新北 民進黨

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