長福橋改建進度突破8成 吳琪銘會勘盼如期完工

新北市三峽重要交通建設「長福橋改建工程」目前進度已突破8成，立委吳琪銘今邀集立法院經濟、內政委員會及經濟部、水利署等單位現勘，了解工程進度與周邊水環境改善情形。水利署表示，長福橋改建後將增加18%通洪斷面，後續也將推動河床調降及周邊河岸改善，降低淹水風險。

今天現勘由立委吳琪銘率隊，經濟部次長賴建信、水利署署長林元鵬、新北市水利局副局長張修銘及地方民代、里長出席。新北市政府簡報指出，長福橋改建工程總經費約9.19億元，其中中央補助4.5億元，新北市府自籌約4.69億元，目前主橋結構、不對稱雙拱鋼構橋、橋墩及吊索等主要工程均已完成，預計今年7月底完成主橋工程、116年1月全案完工。

吳琪銘表示，長福橋過去因梁底過低、橋台占用河道，曾在蘇拉、蘇迪勒颱風期間發生溢堤淹水情況，地方長年期待改善。他說，長福橋不只是交通建設，更是攸關三峽防洪安全的重要工程，希望中央地方持續合作，確保工程如期如質完成。

水利署署長林元鵬表示，長福橋改建除改善交通，更重要的是提升防洪能力。他指出，目前採取「降挖河床」方式改善通洪，而非單純加高堤防，未來還將推動三峽大橋、三峽拱橋基礎保護及河道調降工程，預估可讓水位降低70至110公分，「不要每次颱風來，就只能靠擋板應急」。

林元鵬也提到，未來將與新北市政府合作，朝生態化、水岸化方向改善三峽河周邊環境，「不要做太多水泥化設施」，結合文化、生態及觀光資源，營造更舒適的水岸空間。

新北水利局副局長張修銘表示，長福橋改建工程中，新北市實際負擔超過一半經費，原因在於水利署補助主要以原橋面積為基準，但市府考量地方觀光與民眾需求，將橋面空間進一步擴大，因此增加的空間與經費由市府自行籌措。他說，改建後橋面空間由原本約1250平方公尺擴增至3410平方公尺，增加約2160平方公尺休憩空間，相當於新增5座標準籃球場。

張修銘指出，長福橋未來不只是通行橋梁，更像是清水祖師廟廟埕向外延伸，後續也將同步整理高灘地及河岸景觀，打造環狀步道，改善過去人車爭道問題，提升地方休憩品質。他表示，因施工期間多次遭遇豪雨、颱風，河道便道及施工機具需反覆撤離，工期略有延宕，但目前仍在可控制範圍內。

三峽區長施玉祥表示，地方也持續爭取清水街鋪面改善工程，目前已取得約1800萬元經費，預計今年動工，希望搭配長福橋改建，串聯整體觀光動線，提升三峽河岸環境。

今天會勘中，地方也關注三峽河後續環境整治。新北市議員參選人吳昇翰表示，長福橋改建不只是單一工程，更是城市進步的重要指標，希望未來橋面空間可規畫街頭表演、市集等活動，讓民眾不只是「經過三峽」，而是真正停留感受三峽之美。

吳昇翰也提到，三峽河長期存在枯水期水量不足、水氧偏低及魚群暴斃等問題，希望中央與地方跨局處合作，建立即時監測與通報機制，改善河川環境品質。