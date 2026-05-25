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新北市圖三重分館辦暫別派對 電音DJ、獨立樂團、脫口秀6小時不斷電
畢業季即將到來，新北市立圖書館三重分館在閉館前最後一天舉辦另類暫別派對，將電音DJ、搖滾樂團、脫口秀、馬戲魔術表演等全搬到圖書館裡，連續6小時精采活動不停歇，邀請市民5月30日一起到三重分館共度最後一天，並相約第二總館再見。
新北市立圖書館吳佳珊館長表示，三重分館曾是承載無數家庭親子閱讀與學子求學回憶的所在，因此三重分館在閉館最後一天特別規劃了「再見！再相見」畢業派對，將圖書館打造成不設限的空間，在各樓層推出不同類型的活動，包括電音DJ、搖滾樂團、脫口秀、扭扭車、馬戲魔術表演等，邀老朋友和新朋友一起到圖書館做最後巡禮，以不同的方式與圖書館道別。
「再見！再相見」畢業派對5月30日將於三重分館登場，活動自下午2時至晚上8時連續6小時精采活動不停歇，3樓的「搖滾歌廳」傷心欲絕、腦體馬戲團與芒果街老爸等獨立樂團輪番登場，帶給讀者與樂迷截然不同的聽覺感受。2樓「敘事劇場」由單口喜劇演員壯壯、曾獲金音獎最佳新人獎的饒舌歌手阿跨面、芮鯊以及趙翊帆，結合脫口秀與饒舌音樂現場表演，以幽默視角讓大家解放身心靈。
1樓「庫酷派對」透過小小館員、扭扭車、戰鬥陀螺等體驗活動，讓親子留住美好的溫馨回憶；B1「搖擺地窖」現場有Live DJ表演及免費飲品吧供應，讓大家用最chill的方式微醺交流，享受輕鬆的週末時光！戶外廣場「扉翔小市」市集，除了有文創、美食，還有馬戲、泡泡秀、氣球秀、魔術秀等精彩演出。歡迎大家在閉館前到三重分館歡聚，拍圖書館畢業寫真、錄告別語錄，留下最深刻的閱讀回憶。
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