全市僅130座爬梯機議員籲放寬更多輔具 侯友宜：一個月內評估

民進黨新北市議員許昭興、林裔綺今天總質詢聚焦長者困境，兩人指出，要馬上改變老屋合法化問題曠日廢時，但提供爬梯機、爬梯椅服務可馬上做，新北現行僅130座爬梯機，一年使用次數只有2萬次，根本不符比例，市府應擴大補助與服務，並加入爬梯椅等多元設施。新北市長侯友宜承諾請社會局一個月內檢討評估。

許昭興指出，偏鄉老屋與都會區老屋都面臨同樣問題，許多長輩住在沒有電梯的四、五樓公寓，無法順利出門，現在政府談老宅延壽、立面更新，但「老宅延壽有比老人延壽更重要嗎？」

許昭興表示，永和大陳都更之所以能推動，是因政府願意透過專案推動，法令是死的、人是活的，市府若願意主動介入，問題不會完全無解。

許點出，新北市雖提供長照爬梯機服務，但全市僅約130座設備，目前新北已超過82萬名65歲以上長者，雖不是每個人都用得到，但量能明顯不足，現行一年度約2萬人次使用爬梯機就醫、復健、洗腎，一個月市府只補助10趟夠嗎？

許昭興說，有業者提到中和有整棟鄰居都是固定客戶，在老屋短期無法改建情況下，許多長輩現在只能被迫賣房搬離熟悉環境，原因不是不想住，而是真的走不下來，希望市府建立更彈性、到宅化服務模式，爬梯機、爬梯椅是都會區高齡社會的必備品。

侯友宜說，目前除有130座爬梯機外，也有31家廠商可協助服務，整年度使用量已達6萬人次，老人要下來，值得給予幫忙，會持續協助高齡者順利下樓。

林裔綺也說，瑞芳等偏鄉老宅問題短期內很難全面改善，但長輩不能等，放寬樓梯爬梯椅補助與安裝條件難度低、速度快，能立即協助高齡者外出就醫、復健與社交。

許昭興也認為，可從永和等高齡人口密集區先試辦，透過鄰里與受訓人員到府協助，建立更完整服務模式，重點是要服務長輩，盼市府一個月內提出具體方案。

侯友宜當場表示，將請社會局研議，能放寬就趕快放寬，並承諾一個月內完成檢討。