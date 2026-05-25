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偏鄉老宅無合法證明難補助 侯友宜：允朝從寬認定方向處理

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢，議員許昭興、林裔綺關注老屋與老人議題。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢，議員許昭興、林裔綺關注老屋與老人議題。記者葉德正／攝影

新北超過30年老宅超過80萬棟，新北市議員許昭興、林裔綺今在議會總質詢指出，新北老屋比率已超過一半，除涉及市容、耐震，更讓許多長者困在沒電梯的老舊公寓出不了門。光都會區永和近10年電梯增設補助只完成4件，偏鄉瑞芳區更是掛零。

新北市長侯友宜表示，老屋增設電梯與老宅延壽是中央、地方共同推動的重要政策，對偏鄉非都市計畫區、缺乏合法建物證明老宅困境，市府會朝「從寬認定」方向處理，並持續向中央爭取法令解釋與支持。

許昭興說，全新北2016年至2024年間，電梯增設諮詢1016件，實際申請案205件，但真正安裝完成僅23件，永和更只有4件，原因可能包括法定空地不足、住戶難整合、自籌款過高等問題，導致許多老屋根本無法裝設電梯，「偏鄉不是只有北海岸、烏來，二樓走不下來就是偏鄉」

林裔綺則指出，瑞芳共有1萬7083戶住宅，其中30年以上老屋高達1萬3588戶，占比達79.1%，平均屋齡46.5年，是新北平均屋齡最高行政區，但至今增設電梯核准案件掛零，整建維護輔導也幾乎無法觸及。

她認為，問題並非沒有需求，而是許多礦區聚落早在都市計畫法施行前即已存在，但因沒有使用執照、合法建物證明，又位於非都市計畫區，被現行老屋整建與電梯補助制度排除在外。

林裔綺表示，現行制度要求建物須位於都市計畫內、具合法建築資格，並完成耐震初評，放在都會區合理，但放在瑞芳礦區聚落根本做不到。

侯友宜說，市府對於電梯增設辦理超過2500場現地勘查，地方需求確實很大，但目前中央規定仍要求須為合法建築才能申請相關補助，但偏鄉非都市計畫區、沒有合法建物證明的老宅問題確實存在，會請工務局、城鄉局盤點與研議，並持續向中央爭取法令解釋與放寬。

林裔綺也說，偏鄉需要市府主動去做，盤點、協助居民補齊產權與合法建物證明，前行政院長蘇貞昌擔任台北縣長時，曾讓水湳洞部分居民申請合法建物認定，認為市府應啟動相「偏鄉老屋整建輔導計畫」，協助都市計畫發布前既有建物補辦證明與釐清產權。

侯友宜說，市府除會朝從寬認定方向努力，也會加強宣導，讓民眾清楚哪些情況可以申請、哪些卡關原因需要中央協助，在合法情況下，持續向中央建議。

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