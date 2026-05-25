被當黃牛 猛刷網頁搶票被鎖帳號 歌迷哀號

為防堵演唱會黃牛亂象，卻引發售票系統鎖帳號爭端。議員接獲陳情，許多粉絲搶演唱會票時，因系統延宕重複登錄、為搶整點或半點釋票，遭拓元售票系統認定異常、鎖帳號，有粉絲憂恐無法再透過該系統購票，統計這波被停權帳號高達兩萬五千筆。

北市議員耿葳說，為保障會員權益，已請法務局邀請第三方公正機構「北市電腦公會」介入協助檢視拓元售票系統，法務局也將開大型調解會議。

「售票系統存有霸王條款。」耿葳質疑，消費者只要一直刷網頁，就會被視為異常，許多粉絲覺得帳號被鎖得不明不白，依照消費者保護法，當對消費者不利，舉證責任應該是業者端，售票業者卻要消費者自己證明，且一旦帳號被停權，將永遠無法在該系統購票。

北市法務局表示，若消費者沒有使用程式卻被誤封，會受理消費調解，後續將研議循大型調解程序，在不侵害業者營業秘密下，會同文化局並邀第三方公正單位，協助檢視申訴案停權資料，助釐清爭議；如確有誤鎖，將依法要求改善。

拓元在官網聲明指，若會員主張權益受損，可依現行法制途徑向各地消保官提申訴。截至目前為止，尚無任何經申訴後證實系統誤判的案例。

北市府統計，北市去年消費申訴案有兩萬兩千多件，網路電視購物類案件居冠，其次為運動健身類，第三名為運輸類，藝文表演類因演唱會購票爭議，躍升為第四大類消費申訴，去年有將近兩千件，較前一年增加。其中拓元售票系統去年有三百二十二件申訴案。