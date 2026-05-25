聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／選戰攻防牽連家人 沒有贏家

聯合報／ 本報記者張策

二○二六新北市長選戰升溫，藍綠攻防從福利政見、交通建設，一路延燒到參選人親友。從國民黨參選人李四川胞弟涉入環保業爭議，到民進黨參選人蘇巧慧胞妹承接設計標案遭質疑，雙方陣營你來我往，出現「川伯弟vs.巧慧妹」政治圖卡與口水戰。

選舉不可能只有溫良恭儉讓，民主政治裡，參選人背景、人脈、家族關係，本就可能涉及公共利益，自然可以被檢驗，也應該監督。若真有涉及不法、利益輸送、濫用政治影響力，甚至牽涉公共資源分配，社會當然有權追問，參選人有義務說清楚。

問題在當「家人牌」逐漸從公共利益檢驗，變成情緒動員、人格羞辱甚至互揭瘡疤，選民感受到的往往不再是監督，而是厭煩。

這是近年台灣選舉很明顯的現象。當選戰進入高張力階段，許多陣營會認為，攻擊家人是最快、最有爆點，也最容易引發媒體聲量方式。家人容易成為突破口，但這類操作風險也高，一旦社會認為打過頭了，輿論的同情與反作用力，將形成政治上的迴力鏢。

尤其，新北不是一個只看藍綠基本盤的城市。中間選民、年輕世代、都會族群對政治口水耐受度愈來愈低。許多人關心的是淡江大橋通車後交通是否改善、托育與長照資源是否到位，而不是參選人的兄弟姊妹又被翻出什麼舊帳，更現實的是，「家人戰」很少有真正贏家。

當一方開始攻擊家人，另一方也會伺機反擊，整場選戰將從政策辯論，變成比誰家問題更多、黑歷史更長。今日你攻擊我弟弟，明天我打你妹妹，後天再翻父執輩歷史，該討論的市政願景被擠到邊緣，對參選人未必有利。

畢竟，多數選民期待市長參選人提出「未來的新北長什麼樣子」，而不是每天忙著處理家族攻防。當雙方支持度接近，左右勝負的往往不是基本盤，是還在觀望的中間選民。一旦選戰失焦、變得難看，厭惡感可能反映在投票意願上。

選戰交鋒難免有攻勢，監督應建立在事實與專業之上，而不是標籤與想像，否則當「家人牌」愈打愈凶，最後被反噬的可能不是對手，而是自己。

李四川 蘇巧慧 新北

延伸閱讀

人物側寫／面對藍白進攻 魚販之子林國漳挑戰宜蘭縣長

聯合報社論／提沈伯洋選台北市長，民進黨發生什麼事？

吳沛憶接民進黨北市黨部主委 與黃捷組「北高連線」改革

岡田克也談日本眾院敗選 稱質詢台灣有事遭網攻是主因

相關新聞

隔空交火！沈伯洋轟蔣萬安「處理中央」說法太超過 北市反擊了

針孔偷拍，密室逃脫議題，北市長蔣萬安呼籲中央修法，遭綠營酸蔣萬安有事推中央淪「中央處理器」。民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪再轟蔣萬安，稱稽查本是地方職權，中央不處理蔣萬安才處理的說法「太超過」。北市府再回擊，酸沈「不只是對市政不熟，對國政也不熟。」

被當黃牛 猛刷網頁搶票被鎖帳號 歌迷哀號

為防堵演唱會黃牛亂象，卻引發售票系統鎖帳號爭端。議員接獲陳情，許多粉絲搶演唱會票時，因系統延宕重複登錄、為搶整點或半點釋票，遭拓元售票系統認定異常、鎖帳號，有粉絲憂恐無法再透過該系統購票，統計這波被停權帳號高達兩萬五千筆。

星期評論／選戰攻防牽連家人 沒有贏家

二○二六新北市長選戰升溫，藍綠攻防從福利政見、交通建設，一路延燒到參選人親友。從國民黨參選人李四川胞弟涉入環保業爭議，到民進黨參選人蘇巧慧胞妹承接設計標案遭質疑，雙方陣營你來我往，出現「川伯弟vs.巧慧妹」政治圖卡與口水戰。

靈鷲山打造日本天眼草堂 迎來旅行禪首發團 體驗動靜交織心靈淨化之旅

靈鷲山啟動日本古蹟修復工程，「天眼草堂」5月17日啟用，定位為法脈傳承與文化思想研究中心。來自台灣、美國等地的「旅行禪」首發團抵達日本，在廣純法師、寶燦法師引領下，開啟動靜交織的五感心靈淨化之旅，滋養身心。

激烈攻防 中央稱密室逃脫有共識 北市控說謊

北市密室逃脫悲劇引發激烈攻防，內政部國土署稱二○一八年已定調密室逃脫列可聯合稽查的D1組，綠營跟進轟北市行政怠惰；北市府昨公布會議紀錄打臉「中央連結論都沒有」公然說謊是為護航二○一八年時任行政院長賴清德和內政部長徐國勇。

松信市議員參選人許原榮舉辦「社區報稅」服務 2首創人現身助陣

國民黨北市松山信義市議員參選人許原榮今舉辦「報稅便民服務」，與首創「社區報稅服務」的前立法委員費鴻泰、會計學者王怡心教授合體，吸引不少居民前來辦理報稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。