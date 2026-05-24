隔空交火！沈伯洋轟蔣萬安「處理中央」說法太超過 北市反擊了

針孔偷拍，密室逃脫議題，北市長蔣萬安呼籲中央修法，遭綠營酸蔣萬安有事推中央淪「中央處理器」。民進黨北市長參選人沈伯洋今受訪再轟蔣萬安，稱稽查本是地方職權，中央不處理蔣萬安才處理的說法「太超過」。北市府再回擊，酸沈「不只是對市政不熟，對國政也不熟。」

對於蔣萬安被綠酸是「中央處理器」，北市研考會主殷瑋強調，蔣是希望中央訂出統一規範，中央卻無作為，蔣萬安不是中央處理器，是在「處理中央」。

沈伯洋今天說，密室逃脫和針孔偷拍這些都是地方政府稽查範圍之內，地方可以直接來做，北市府稱中央不處理蔣萬安才處理「有點太超過」，不然為什麼其他地方政府可以處理，台北市卻沒有辦法？立委吳沛憶也酸，近日蔣團隊事事問中央，讓她感到錯亂，蔣現在每天都在質詢院長、部長，讓大家以為蔣還是立委？

北市府副發言人魏汶萱表示，今天的沈委員已被兩天前的行政院長卓榮泰打臉，如果針孔設備不需要源頭管理，為什麼行政院要求儘速辦理實名制？看來沈委員不只是對市政不熟，對國政也不熟。

魏汶萱也指出，密室逃脫問題在中央已經拖了十年，當時賴清德當行政院長，徐國勇當內政部長，是不是因為他們咖位太大，所以沈伯洋委員只好避而不談呢？

魏汶萱強調，密室逃脫市府願主動承擔訴願敗訴風險，率先將密室逃脫場所視為D1類組進行管理，並率先全國訂定「北市沉浸式內容體驗產業安全指引」等措施，也已於18日正式函請中央，依「消費者保護法」訂定密室逃脫定型化契約應記載及不得記載事項，全力善盡地方政府責任。

魏說，呼籲中央應儘速建立全國一致的管理規範與消費保障機制，避免地方政府因法源不足而難以落實管理。