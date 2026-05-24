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祝賀釋迦牟尼聖誕 李四川同台侯友宜土城浴佛祈福

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（右）上午與國民黨新北市長參選人李四川（左）到土城浴佛祈福。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右）上午與國民黨新北市長參選人李四川（左）到土城浴佛祈福。記者張策／攝影

今天適逢農曆4月8日釋迦牟尼佛聖誕，也是佛教「浴佛節」，新北市長侯友宜上午前往土城承天禪寺、慈法禪寺參香浴佛，祈求風調雨順、國泰民安、市民平安健康。國民黨新北市長參選人李四川也到場參與祈福，兩人同台互動受到關注。

侯友宜表示，承天禪寺長年秉持廣欽老和尚「忍辱、利他」精神，持續投入公益與慈善救濟，是地方重要善心力量。他提到，現今社會紛擾，更需要佛法教導大家學會包容、傾聽不同聲音，「站在別人的立場替別人思考」，對社會非常重要。

侯友宜說，自己一路從警職到擔任市長，始終秉持「善的力量」與「為人民服務」信念，無論消防、防災、疫情期間的物資協助，或愛心大平台推動，背後都有宗教與公益團體默默支持。他也感謝承天禪寺與志工長年投入公益，在社會需要幫助時第一時間伸出援手。

隨後侯友宜轉往慈法禪寺參加浴佛活動。他表示，自己與慈法禪寺結緣很深，過去擔任刑警時，就看見淨耀法師長期投入青少年關懷、受刑人輔導及撫慰人心等工作，「很多政府做不到的事情，他一步一腳印在做」。

侯友宜指出，淨耀法師長年透過宗教力量協助社會穩定與教化人心，對佛教推廣不遺餘力，像藥師文化節、國際浴佛文化節等活動都很有開創性，「他不是一個老舊的宗教者，而是一個很開創、很接地氣的人」。

李四川則表示，自己做了40多年公務工作，大多都在做工程，只要遇到橋斷、路斷或房屋倒塌，幾乎都會在第一線處理。他說，「橋斷、路斷，我可以把它蓋回來，房子倒了，我也可以把它建起來，但災民心靈受創，我沒有辦法幫他重建」，因此更感受到宗教力量的重要。

李四川提到，淨耀法師曾說「沒有過不去的事，只有放不下的心」，浴佛就是洗淨內心、讓心靈沉澱。他也談到，侯友宜帶領的新北市今年進入全球幸福城市前50名，新北排名第44名、台北市第46名，是台灣唯二進榜城市，「如果未來有機會承接侯市長的棒子，責任很沉重，但一定會全力以赴」。

民政局表示，「浴佛節」是佛教重要節日之一，信徒透過浴佛儀式，象徵洗滌內心、保持清淨心，藉由禮佛祈福達到心靈平安。

另外，副市長劉和然今天也出席汐止福山巖祈福淨山健行活動，透過祈福、環保教育及淨山行動，推廣淨零綠生活。

新北市長侯友宜（後排右三）與國民黨新北市長參選人李四川（後排右）今到土城浴佛祈福。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（後排右三）與國民黨新北市長參選人李四川（後排右）今到土城浴佛祈福。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今到土城浴佛祈福。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今到土城浴佛祈福。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今到土城浴佛祈福。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今到土城浴佛祈福。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今到土城浴佛祈福。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今到土城浴佛祈福。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左一）與國民黨新北市長參選人李四川（左二）今到土城浴佛祈福。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左一）與國民黨新北市長參選人李四川（左二）今到土城浴佛祈福。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左四）與國民黨新北市長參選人李四川（左三）今到土城浴佛祈福。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左四）與國民黨新北市長參選人李四川（左三）今到土城浴佛祈福。記者張策／攝影

李四川 土城 侯友宜

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