靈鷲山打造日本天眼草堂 迎來旅行禪首發團 體驗動靜交織心靈淨化之旅

靈鷲山啟動日本古蹟修復工程，「天眼草堂」5月17日啟用，定位為法脈傳承與文化思想研究中心。來自台灣、美國等地的「旅行禪」首發團抵達日本，在廣純法師、寶燦法師引領下，開啟動靜交織的五感心靈淨化之旅，滋養身心。

位在日本古城彥根市的「天眼草堂」，原為日本明治時代建築，有近160年歷史。整修後兩層主建物保留木質梁柱與榻榻米空間，散發濃厚日式禪風，原本的倉庫改建成咖啡廳，古樸與現代交融，別具風格。

靈鷲山2023年啟動古蹟整建修復工程，今年5月17日正式啟用，期許古宅再生，不只是空間保存，更是對文化記憶的延續，更希望「天眼草堂」到成為國際弘法的精神場域。

靈鷲山今天表示，天眼草堂旅行禪首發團5月19日起，展開為期5天的跨國心靈朝聖，學員包含多組夫妻或母女檔。

前3天禪修課程從精油嗅吸、頌缽共鳴，到執盞打茶的日本茶道體驗，法師帶領學員在細微的行住坐臥中，反覆練習靈鷲山開山住持心道法師「清楚覺知、放鬆、專注」的平安禪三要訣，三餐也在「吃飯禪」的專注品味中，化為滋養身心的正念資糧。

第4天巡禮日本「佛教母山」比叡山延曆寺，原本氣象預報是雨天，但學員是在在多雲時晴的舒爽天氣中朝聖古剎，在日本天台宗開山始祖最澄大師的「御廟」，由法師帶領誦經與禪修，將聖山美景與心中定力化為最美的旅行紀錄。

學員呂家茵說，雖然核心課程僅兩個整天，但結合比叡山的深度旅行，反倒能將前幾日所學融會貫通。前所未有的平靜，讓她深刻感受到最澄大師嚴謹卻歡喜的修行精神，期許未來能以此為台灣帶來助益。

在台灣任教的建築系副教授邱奕旭表示，平時工作競爭且忙碌，這是他第一次參加旅行禪，在草堂能完全放空腦袋，學會安定思緒與調整心態，是重回校園極為重要的過程。原本偏好戶外動態的鄭惠文說，當聽到心道法師音檔導引「享受清楚覺知」當下，心彷彿瞬間被打開，體驗到前所未有的放鬆與沉靜。

曾遠赴尼泊爾體驗旅行禪的學員林亮儀說，這次與媽媽同行，過程中練習放下對家人的主觀干涉與調整心態，體會到天下父母心的關愛與個體獨立性，讓這趟旅程意外化為凝聚家庭和諧的慈悲溫床。

從美國遠道而來的學員Peggy，在廣純法師引導「平安之歌」與「六字大明咒」共振中，體驗到與天地連結的強大力量。她說，參加這趟旅行禪最大的收穫是「看見並肯定自己」，學會放下過去因家人期望帶來的無形壓力，允許自己不完美，學會聆聽心聲、擁抱並愛護自己。

日本天眼草堂「旅行禪」首發團體學員，體驗日本茶道。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山剛圓滿開光儀式的「天眼草堂」，迎來首批禪修學員。圖／靈鷲山佛教教團提供

日本天眼草堂「旅行禪」首發團體學員的手作成品，是帶回台灣的生命禮物。圖／靈鷲山佛教教團提供

講師示範刻橡皮印章，日本天眼草堂「旅行禪」首發團學員專注聆聽。圖／靈鷲山佛教教團提供

日本天眼草堂旅行禪首發團學員，挺進佛教母山比叡山延曆寺深度旅遊。圖／靈鷲山佛教教團提供