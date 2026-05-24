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激烈攻防 中央稱密室逃脫有共識 北市控說謊

聯合報／ 記者楊正海林佳彣蔡晉宇張曼蘋／台北報導
北市信義區一間密室逃脫館「邏思起子」發生重大工安意外，引發外界高度關注。圖／聯合報系資料照
北市信義區一間密室逃脫館「邏思起子」發生重大工安意外，引發外界高度關注。圖／聯合報系資料照

北市密室逃脫悲劇引發激烈攻防，內政部國土署稱二○一八年已定調密室逃脫列可聯合稽查的D1組，綠營跟進轟北市行政怠惰；北市府昨公布會議紀錄打臉「中央連結論都沒有」公然說謊是為護航二○一八年時任行政院長賴清德和內政部長徐國勇

都發局表示，當時會議紀錄僅有「地方政府均建議歸屬D1類組」記載，中央卻完全沒做出裁定；且所謂決議列為D1，並不是「密室逃脫」，而是別的產業，怎可以如此魚目混珠，顛倒黑白，誤導大眾，推諉責任？

民進黨發言人吳崢昨仍指出，中央地方早在二○一八年就達成共識，鄰近的新北市府過去有疑慮就主動請中央函示，反觀北市府現在卻糾結中央為何不通令？代表北市府過去要毫無警覺、從未認真稽查或企圖包庇，嚴重行政怠惰。

北市府副發言人蔡畹鎣反問，吳發言人意圖替中央「洗地」，急著把屬於中央的責任推給地方；是因為黨主席與秘書長下了令，不敢讓外界發現，當年賴清德擔任行政院長、徐國勇擔任內政部長期間，中央制度早已出現漏洞，卻整整懶政了十年？

北市研考會主委殷瑋說，北市率全國之先發布安全指引，蔣萬安也要中央將產業納入D1類組等，蔣根本不是只會「中央處理」，而是「處理中央」。

國土署回應，新北市府主動向中央確認管理原則後，雖有部分違規業者不服提訴願，但因新北執法程序嚴密、法理依據充分，訴願結果由政府全數勝訴。地方政府可憑內政部指導綱領及研商紀錄，對業者公告、通知並依法裁處。

北市 徐國勇 國土署 吳崢 賴清德 蔣萬安 蔡畹鎣

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