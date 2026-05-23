松信市議員參選人許原榮舉辦「社區報稅」服務 2首創人現身助陣

國民黨北市松山信義市議員參選人許原榮今舉辦「報稅便民服務」，與首創「社區報稅服務」的前立法委員費鴻泰、會計學者王怡心教授合體，吸引不少居民前來辦理報稅。

許原榮今天在台北市信義區黎忠里民活動中心舉辦「社區報稅便民服務活動」這次活動獲得黎忠里黃建智里長及里辦公處團隊大力支持，現場安排所得查詢、申報協助、稅務問題解說等服務，吸引不少居民前來辦理。

許原榮表示，許多民眾對網路報稅、所得查詢及最新扣除額規定仍不熟悉，尤其長者更需要現場協助；因此、希望透過深入社區的方式，把專業服務直接帶到里民身邊，減少民眾奔波與困擾。

費鴻泰表示，自己過去長期推動「社區報稅服務」，希望透過在地化、便利化服務，讓民眾更容易完成報稅，也降低因不熟悉制度而產生的申報錯誤。近年政府積極推動數位報稅，但社區第一線協助仍然非常重要，透過會計專業與志工服務，可以幫助民眾更快速理解相關規定，也讓租稅教育更貼近生活。

活動現場除安排專業會計師協助外，也提醒民眾攜帶身分證、健保卡、印章所得與扣除額相關資料，以利快速完成申報程序。

許原榮表示，未來將持續推動更多社區便民服務，讓「服務走進社區」，真正落實在地關懷與市民需求。他也提醒民眾，114年度綜所稅申報期限至6月1日止，建議民眾儘早完成申報，以免最後幾天人潮壅塞。