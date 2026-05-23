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吳崢指密室案蔣萬安「萬事推中央」 北市府反嗆：讀不懂決議文？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

針對台北市密室逃脫造成員工死亡，民進黨發言人吳崢今表示，市長蔣萬安每逢市政出事就上演「萬事推中央」的政治口水，企圖以此遮掩北市府行政怠惰；北市府副發言人蔡畹鎣反嗆，吳崢之前讀不懂自己黨綱與決議文就算了，連自己執政中央的職權範圍都搞不清楚嗎？

吳崢指出，事實上中央與地方早在2018年就達成共識，將密室逃脫歸類為「D-1」進行安全申報。鄰近的新北市府過去有疑慮就會主動請中央函示，反觀台北市府現在卻糾結中央為何不通令，這代表北市府過去要嘛毫無警覺、從未認真稽查，要嘛就是企圖包庇，無論哪種都是嚴重的行政怠惰。

蔡畹鎣表示，有人為了護航徐國勇與賴清德，故技重施、認知作戰、公然扯謊、毫無下限，難道一樣的話多講幾次，就能洗地嗎？中央該做、能做的事情長期不做，問題就會消失嗎？

她也向吳發言人提出5問，會議紀錄上哪裡寫了將密室逃脫歸類為「D-1」？歸類為D1類組的是另一產業、國土署卻拿來與「密室逃脫」混為一談，是不是公然魚目混珠、欺騙社會？會議紀錄上寫了「國土署續處」，請問「續處」到哪去了？

另外，中央國土署說嘴的106年「互動情境體驗場所安全指導綱領」，一沒強制公安申報、二沒納入聯合稽查、三沒定型化契約規範、四沒禁止「單人作業」，民進黨認為已經沒問題了？請問時任行政院長和內政部長的賴清德和徐國勇還要繼續躲嗎？

蔡畹鎣表示，吳發言人意圖替中央「洗地」，急著把屬於中央的責任推給地方；身為民進黨發言人，之前讀不懂自己黨綱與決議文就算了，現在連自己執政中央的職權範圍都搞不清楚了嗎？還是因為黨主席與秘書長下了令，不敢讓外界發現，當年賴清德擔任行政院長、徐國勇擔任內政部長期間，中央制度早已出現漏洞，卻整整懶政了10年？

蔣萬安 吳崢 北市府 密室逃脫

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