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密室逃脫激烈攻防 國土署舉「新北訴願成功案例」反擊北市府

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
北市信義區一間密室逃脫館「邏思起子」發生重大工安意外，引發外界高度關注。圖／聯合報系資料照
北市信義區一間密室逃脫館「邏思起子」發生重大工安意外，引發外界高度關注。圖／聯合報系資料照

國土署昨晚發新聞稱2018年已定調密室逃脫列D1組，與地方政府、相關部會研商並取得共識，但北市都發局今駁斥「中央連結論都沒有。」對此，國土署稍早強調，新北市府先前依法主動向中央確認管理原則後，果斷執行相關稽查與處分，雖有違規業者提訴願，但結果由政府全勝訴，「此案例充分證明，現行法規工具已完全完備。」

國土署重申三點，表示首先密室逃脫等互動情境體驗場所多採封閉式空間設計，且活動過程中常伴隨機關鎖死、燈光昏暗或動線複雜等特性，一旦發生火災或地震，逃生風險極高。為防患未然，內政部早於2017年2月8日函頒「互動情境體驗場所安全指導綱領」，從「防火安全」、「地震安全」及「緊急應變措施」三大面向，要求業者將預防災害發生的作為內化於活動中，確保消費者體驗過程安全。

國土署說，其次2017與2018年間即廣泛徵詢各地方政府的實務管理意見，並召集相關部會與地方政府召開研商會議，針對「互動情境體驗場所（密室逃脫）」適用之建築物使用類組獲共識歸屬為D1類組，後續該類場所應依規模辦理公共安全檢查申報。

最後，國土署更舉例新北市政府，指出新北市府先前即依法主動向中央確認管理原則後，「果斷執行相關稽查與處分」，雖有部分違規業者不服提起訴願，「但因新北市政府執法程序嚴密、法理依據充分」，訴願結果由政府全數勝訴。

國土署強調，此案例充分證明，現行法規工具已完全完備，地方政府本即可憑內政部頒布的指導綱領及本部研商紀錄，對轄區業者進行公告、通知並依法裁處。

國土署 北市府 密室逃脫

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