密室逃脫案中央、地方互槓？ 柯文哲：正事不幹還在吵架

針對密室逃脫暗藏危機，國土署昨發新聞指出，107年即召集相關部會與地方政府召開研商會議，北市府上午拿出會議紀錄，重砲回批，中央完全沒有做出裁定。對此，前市長柯文哲上午受訪，媒體問誰的責任大？柯文哲說，大家討論把問題解決掉就好了，「正事不幹還在吵架」。

針對密室逃脫，106年當時台北市政府為了希望能夠將該產業列入到D1組別進行聯合稽查，結果反被業者申訴，訴願結果市府反而失敗，無法開罰業者，當時是在柯文哲市長任內。

柯文哲下午與妻子陳佩琪，參加台北市中正萬華議員參選人吳怡萱所舉辦的親子活動「誰是闖關王 親子大挑戰」活動受訪，媒體問柯，中央和市府，誰的責任大？ 柯文哲說，遇到問題，面對問題是解決問題的第一步，誰要負責不重要，更重要的是，問題要誰來解決，那就好了。

柯文哲還說，媒體不要引誘他要去講誰的壞話，他覺得有問題趕快把問題解決掉就好了，不要再打口水戰，看問題是什麼，把問題提出來，爭點在哪裡，那就「中央派一個PM，台北市派一個PM」大家討論把問題解決掉就好了嘛，正事不幹還在吵架。