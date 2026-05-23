快訊

美國公布第二批外星文件 美軍F-16戰機擊落UFO畫面曝光

網紅「吃屎哥」突蛋襲柯文哲 吳怡萱氣炸提告：絕不讓鼠輩橫行

黃仁勳私人飛機抵台 今晚將現身Meet‑A‑Claw活動

聽新聞
0:00 / 0:00

密室逃脫案中央、地方互槓？ 柯文哲：正事不幹還在吵架

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
前民眾黨主席柯文哲（中）下午前往青年公園，參加由民眾黨台北市中正、萬華市議員參選人吳怡萱（左）舉辦的 「誰是闖關王 親子大挑戰」活動。記者黃義書／攝影
前民眾黨主席柯文哲（中）下午前往青年公園，參加由民眾黨台北市中正、萬華市議員參選人吳怡萱（左）舉辦的 「誰是闖關王 親子大挑戰」活動。記者黃義書／攝影

針對密室逃脫暗藏危機，國土署昨發新聞指出，107年即召集相關部會與地方政府召開研商會議，北市府上午拿出會議紀錄，重砲回批，中央完全沒有做出裁定。對此，前市長柯文哲上午受訪，媒體問誰的責任大？柯文哲說，大家討論把問題解決掉就好了，「正事不幹還在吵架」。

針對密室逃脫，106年當時台北市政府為了希望能夠將該產業列入到D1組別進行聯合稽查，結果反被業者申訴，訴願結果市府反而失敗，無法開罰業者，當時是在柯文哲市長任內。

柯文哲下午與妻子陳佩琪，參加台北市中正萬華議員參選人吳怡萱所舉辦的親子活動「誰是闖關王 親子大挑戰」活動受訪，媒體問柯，中央和市府，誰的責任大？ 柯文哲說，遇到問題，面對問題是解決問題的第一步，誰要負責不重要，更重要的是，問題要誰來解決，那就好了。

柯文哲還說，媒體不要引誘他要去講誰的壞話，他覺得有問題趕快把問題解決掉就好了，不要再打口水戰，看問題是什麼，把問題提出來，爭點在哪裡，那就「中央派一個PM，台北市派一個PM」大家討論把問題解決掉就好了嘛，正事不幹還在吵架。

柯文哲 陳佩琪 國土署 北市府 吳怡萱 密室逃脫

延伸閱讀

政治獻金案確定遭重罰254萬 柯文哲嘆：監察院跟地檢署狼狽為奸

密室逃脫危機「中央沒規範」 蔣萬安曝：2017市府稽查反被申訴

密室逃脫規範中央曾回覆新北 蔣萬安疑：為何不告知各縣市

密室逃脫產業盼中央納入「D1」類組 蔣萬安：稽查才有依循

相關新聞

密室逃脫激烈攻防 國土署舉「新北訴願成功案例」反擊北市府

國土署昨晚發新聞稱2018年已定調密室逃脫列D1組，與地方政府、相關部會研商並取得共識，但北市都發局今駁斥「中央連結論都沒有。」對此，國土署稍早強調，新北市府先前依法主動向中央確認管理原則後，果斷執行相關稽查與處分，雖有違規業者提訴願，但結果由政府全勝訴，「此案例充分證明，現行法規工具已完全完備。」

密室逃脫案中央、地方互槓？ 柯文哲：正事不幹還在吵架

針對密室逃脫暗藏危機，國土署昨發新聞指出，107年即召集相關部會與地方政府召開研商會議，北市府上午拿出會議紀錄，重砲回批，中央完全沒有做出裁定。對此，前市長柯文哲上午受訪，媒體問誰的責任大？柯文哲說，大家討論把問題解決掉就好了，「正事不幹還在吵架」。

汐止長安段全智慧停車場6月1日啟用 新闢55車位紓解車位不足

新北市交通局於汐止區大安街56巷新闢「長安段全智慧平面停車場」，將於6月1日正式啟用，提供55格小型車停車位，紓解車位不足之苦，減少民眾在巷弄間繞行找車位的困擾。

三峽野菜園開辦食農體驗 原民慢食文化搬進城市

新北市原民局今天在「Lipahak三峽野菜園區」舉辦今年首場「Lipahak食癒餐桌」食農教育體驗活動，邀請民眾走進農園，親手採集野菜、料理食材，體驗原住民族「現採、現煮、慢慢吃」的飲食文化，也重新認識人與土地的連結。

石門天懿慈惠堂匯聚信眾善款350萬 捐高頂救護車守護北海岸偏鄉

新北市石門天懿慈惠堂今天匯聚信眾善款，捐贈消防局一輛價值350萬高頂救護車，配置於第六大隊萬里分隊使用，由消防局副局長蔡武忠代表受贈並回贈感謝狀，感謝宗教團體回饋鄉里的善心義舉。

民進黨：北市密室意外又扯中央 用推諉卸責來掩飾市政失能

民進黨發言人吳崢今天表示，台北市密室逃脫意外，台北市政府大動作指責中央、推諉卸責，台北市長蔣萬安每逢市政出事就上演「萬事推中央」的政治口水，企圖以此遮掩台北市府本身的行政怠惰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。