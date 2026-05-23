汐止長安段全智慧停車場6月1日啟用 新闢55車位紓解車位不足

新北市交通局於汐止區大安街56巷新闢「長安段全智慧平面停車場」，將於6月1日正式啟用，提供55格小型車停車位，紓解車位不足之苦，減少民眾在巷弄間繞行找車位的困擾。

交通局停車管理科長吳清哲指出，長安段平面停車場位於汐止區大安街56巷底，周邊多為老舊社區，長期存在停車空間不足情形，居民經常需花費許多時間尋找停車位。

交通局活化閒置空間，新闢平面停車場，並委託專業停車場業者營運管理，希望有效紓解地方停車需求，同時改善周邊巷弄因違規停車造成的會車不易及通行擁擠問題。

吳清哲說，長安段停車場導入全智慧停車管理設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場，民眾免取票即可快速通行，不僅節省進出場時間，也提升停車效率與場域管理品質，提供更便利、友善的停車服務體驗。

交通局表示，汐止區長安段停車場小型車臨停每小時30元，並提供優惠月票費率每月2000元，相關月票抽籤辦法可上交通局官網查閱資訊或撥打停車場服務電話（02）22806858洽詢。