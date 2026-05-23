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三峽野菜園開辦食農體驗 原民慢食文化搬進城市

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市原民局今天在「Lipahak三峽野菜園區」舉辦今年首場「Lipahak食癒餐桌」食農教育體驗活動，邀請民眾走進農園，親手採集野菜、料理食材，最後參加民眾一起大合照。圖／新北市原民局提供
新北市原民局今天在「Lipahak三峽野菜園區」舉辦今年首場「Lipahak食癒餐桌」食農教育體驗活動，邀請民眾走進農園，親手採集野菜、料理食材，最後參加民眾一起大合照。圖／新北市原民局提供

新北市原民局今天在「Lipahak三峽野菜園區」舉辦今年首場「Lipahak食癒餐桌」食農教育體驗活動，邀請民眾走進農園，親手採集野菜、料理食材，體驗原住民族「現採、現煮、慢慢吃」的飲食文化，也重新認識人與土地的連結。

活動一開始，由部落Ina（阿美語「媽媽」）帶領15名學員走進園區，介紹阿美族常見作物與民族植物，包括玉米、樹薯、樹豆、翼豆、龍葵、刺莧、山蘇、月桃及構樹等，並分享族人與土地共處的生活智慧。學員邊認識野菜特性與料理方式，也發現許多平時路邊常見的植物，其實都是能端上餐桌的食材。

隨後學員跟著Ina一起洗菜、備料、煮湯，現場熱氣與香味瀰漫。有參與者表示，平時在都市裡很少有機會接觸土地與農作，這次從親手採摘到最後煮成一碗熱湯，不只療癒，也讓人重新感受到食物與土地之間的距離。

原民局表示，「Lipahak食癒餐桌」希望傳達原住民族慢食文化，一碗「很慢」的野菜湯，代表的是從土地到餐桌不急著跳過的過程，也讓民眾透過飲食重新理解文化與自然。

原民局指出，自109年起，Lipahak三峽野菜園區及Lipahak三鶯原生態園區持續推動原住民族食農教育，透過部落導覽、農事體驗及文化推廣，帶領民眾認識原民作物與飲食文化，至今已辦理22場食農教育活動，共365人次參與，並完成48小時農事人才培育課程，培訓160人次。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，希望透過「Lipahak食癒餐桌」，讓市民從「吃」開始認識原住民族文化，感受人與土地共存的生活智慧。她也提到，今年相關食農教育活動將持續辦理至10月，6月起也將推出「Lipahak野菜好市」市集活動，邀請民眾一起走進農園，在城市裡慢慢吃一頓飯。

新北市原民局局長Siku Yaway林瑋茜（中）與學員一同現煮野菜料理，在都市裡重新感受土地與飲食的連結。圖／新北市原民局提供
新北市原民局局長Siku Yaway林瑋茜（中）與學員一同現煮野菜料理，在都市裡重新感受土地與飲食的連結。圖／新北市原民局提供

部落Ina帶領學員走進農園，認識原住民族野菜文化與傳統農作智慧。圖／新北市原民局提供
部落Ina帶領學員走進農園，認識原住民族野菜文化與傳統農作智慧。圖／新北市原民局提供

學員親手採集當季野菜，體驗原住民族「現採現煮」的飲食文化。圖／新北市原民局提供
學員親手採集當季野菜，體驗原住民族「現採現煮」的飲食文化。圖／新北市原民局提供

一碗「很慢」的野菜湯。圖／新北市原民局提供
一碗「很慢」的野菜湯。圖／新北市原民局提供

三峽 原住民 阿美族 食農教育

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