石門天懿慈惠堂匯聚信眾善款350萬 捐高頂救護車守護北海岸偏鄉

新北市石門天懿慈惠堂今天匯聚信眾善款，捐贈消防局一輛價值350萬高頂救護車，配置於第六大隊萬里分隊使用，由消防局副局長蔡武忠代表受贈並回贈感謝狀，感謝宗教團體回饋鄉里的善心義舉。

新北市消防局統計，近年緊急救護需求逐年激增，去年新北市救護案件突破23萬件，新北市OHCA（到院前心肺功能停止） 患者康復出院率從3.1%逐年提升，統計至去年已達12.13%，迄今已累計救活超過3000人。

消防局說，救護車輛使用頻繁，耗損量大，緊急救護工作已成為民眾最需要政府提供的公共服務之一。

石門天懿慈惠堂極參與各項社會救助、扶弱濟貧，有感於萬里、石門地區狹長，且緊急救護資源對偏鄉極為關鍵，將信眾的善款轉化為具體的救護力量，發揮母娘慈悲救苦的精神捐贈救護車。

蔡武忠說，感謝石門天懿慈惠堂善行義舉，高頂救護車加入北海岸救護，對於提升新北市緊急救護效能與OHCA康復出院率至關重要，將妥善運用這份愛心資源，精進救護品質。