聽新聞
0:00 / 0:00
石門天懿慈惠堂匯聚信眾善款350萬 捐高頂救護車守護北海岸偏鄉
新北市石門天懿慈惠堂今天匯聚信眾善款，捐贈消防局一輛價值350萬高頂救護車，配置於第六大隊萬里分隊使用，由消防局副局長蔡武忠代表受贈並回贈感謝狀，感謝宗教團體回饋鄉里的善心義舉。
新北市消防局統計，近年緊急救護需求逐年激增，去年新北市救護案件突破23萬件，新北市OHCA（到院前心肺功能停止） 患者康復出院率從3.1%逐年提升，統計至去年已達12.13%，迄今已累計救活超過3000人。
消防局說，救護車輛使用頻繁，耗損量大，緊急救護工作已成為民眾最需要政府提供的公共服務之一。
石門天懿慈惠堂極參與各項社會救助、扶弱濟貧，有感於萬里、石門地區狹長，且緊急救護資源對偏鄉極為關鍵，將信眾的善款轉化為具體的救護力量，發揮母娘慈悲救苦的精神捐贈救護車。
蔡武忠說，感謝石門天懿慈惠堂善行義舉，高頂救護車加入北海岸救護，對於提升新北市緊急救護效能與OHCA康復出院率至關重要，將妥善運用這份愛心資源，精進救護品質。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。