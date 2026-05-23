新北建管自治條例三讀通過 增列擋土勘驗強化公安

新北市議會日前三讀通過「新北市建築管理自治條例」，新增擋土安全維護措施勘驗、風險警示公告等制度，盼強化施工安全及公共安全管理。新北市工務局表示，後續將函報中央核定，待核定後正式發布實施。

工務局長馮兆麟表示，「新北市建築管理自治條例」是以現行「新北市建築管理規則」為基礎，整合建築許可、施工管理、使用管理、拆除管理及罰則等規範，共分9章41條，建立更完整的建築管理法制基礎。

因近年全台多起地下室開挖不慎，造成鄰房受損、道路坍塌等重大工安事件，自治條例此次也特別新增「擋土安全維護措施勘驗」制度，要求施工單位須在擋土措施完成後、基礎土方開挖前辦理勘驗查核，藉此強化施工監督管理。

條例也進一步明定，監造人及承造人須依工程特性擬定監造及施工計畫書，並依核准圖說施工；承造人專任工程人員須督察施工品質，監造人則須隨時查核施工狀況，若發現缺失，應書面通知限期改善並送主管機關備查。

工務局說，若未依施工計畫書施工，或未依規定辦理勘驗，經限期改善仍未改善者，可處9000元以下罰鍰，必要時也可勒令停工。

此外，自治條例也新增風險警示機制。工務局指出，未來若建築物外牆飾材、附掛物、昇降設備、機械停車設備，或山坡地住宅社區水土保持設施等，有危害公共安全疑慮時，除可於現場張貼識別告示外，也可將建築物名稱、地點等資訊公告於網站或發布新聞媒體，提升資訊透明度及市民風險辨識能力。

馮兆麟表示，自治條例完成三讀後，象徵新北建築管理制度邁向更完整、專業的新階段，未來市府也會持續精進施工安全與建築管理機制，提升市民居住安全。