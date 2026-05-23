台北無菸城市、演唱會經濟變身「實境戰場」 北市青年局帶你這樣玩

台北市青年局推動青年關注城市治理與公共議題不遺餘力，今年首創「非政式玩家」青年公共議題角色工作坊，6月起一連4場，首場主題為「台北無菸城市」，以沉浸式情境模擬結合角色扮演，讓青年走進真實政策現場，提出解方，即日起開放報名。

此次活動最大特色在於將公共議題轉化為沉浸式「角色扮演遊戲」，共規畫4場主題，6月21日為「台北無菸城市」、7月12日「開唱之後：演唱會經濟與城市行銷」，8月9日及9月13日陸續登場。各項議題皆與台北青年生活經驗緊密連結，青年局期待從青年熟悉的日常場景出發，進一步探討政策背後涉及的多元需求與城市治理挑戰。

青年局表示，每場工作坊皆設計不同陣營角色與任務卡，參與者須代入市府、民眾、商圈、利益團體或其他利害關係人身分，在共同推動公共方案的過程中，兼顧各自陣營目標。

青年局說，過程中也將安排突發事件情境，模擬真實政策推動可能面臨的民意反應、媒體關注、執行落差及社群討論等挑戰，讓青年體驗公共政策如何在不同價值與需求之間不斷協調、修正與推進。

青年局長周羿希表示，「非政式玩家」取自「非正式」與「非政治」的雙重意涵，期望讓公共議題討論不再停留於制式會議、單向講座或口號式表態，而是透過貼近青年語言的遊戲化設計，引導參與者進入真實公共政策情境。

周羿希說，活動中，參與者將在有限時間內面對價值衝突、資源分配及突發事件等挑戰，並在討論、協商與決策過程中，嘗試找出兼顧可行性與社會共識的公共方案。