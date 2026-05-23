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「2026夏日府中派對」登場 餐酒、精釀啤酒嗨翻板橋夏夜

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市副市長朱惕之在現場巡攤與攤商及民眾互動交流。記者黃子騰／翻攝
新北市副市長朱惕之在現場巡攤與攤商及民眾互動交流。記者黃子騰／翻攝

新北市政府22日起至24日一連3天，在板橋府中廣場舉辦2026夏日府中派對，結合府中商圈19家餐酒業者、2家新北精釀品牌、素食小夜市、美食胖卡及音樂不間斷演出，打造夏夜限定派對氛圍。活動開幕首日即吸引大量民眾前往，現場人潮熱絡。

新北市副市長朱惕之表示，市府近年持續推動府中美學計畫，將原本的交通樞紐重新翻轉成市民共享的空間，營造出富有溫度的「城市客廳」。如今府中商圈已從傳統的商業中心，蛻變為兼具社交與文化氣息的場所。

朱惕之指出，今年夏日府中派對除延續去年好評外，更進一步擴大結合府中商圈餐酒業者與新北精釀品牌「林北釀造」及「啤酒肚釀製」，邀請民眾周末時走進府中，親身體驗板橋街區獨有的潮文化。

經發局表示，今年活動特別推出「Cheers！集章吧」商圈串聯活動，自5月8日至24日，民眾只要前往府中商圈A、B區指定合作店家完成集章，並於22日至24日到活動現場蓋上最後一章，即可至服務台兌換限量飲品兌換券；前100名完成兌換的民眾，還加碼招待「啤酒肚生啤」。

另外現場還特別規劃互動遊戲區，完成挑戰即可獲得活動限定Shot杯，為今夏的派對留下專屬回憶。另於5月23日更加碼推出「新北幣」活動，只要完成拍照打卡任務，並出示身分證明文件供查驗，即可獲得100元優惠券。上述好禮皆為限量發放，送完為止。

除了市集活動與遊戲挑戰外，3天活動期間也安排DJ、樂團及街頭藝人接力演出，近20組精彩演出輪番登場，從傍晚一路陪伴民眾到夜晚，打造屬於府中的夏夜氛圍。邀請市民朋友走進府中，在音樂與啤酒的氛圍中一起「敲一下」。

經發局提醒，活動期間請理性飲酒，並遵守未滿18歲禁止飲酒及喝酒不開車規定，建議搭乘大眾運輸工具前往，現場亦提供55688代駕資訊服務，讓民眾安心享受夏夜活動氛圍。

新北市副市長朱惕之表示，今年夏日府中派對進一步擴大結合府中餐酒業者與新北精釀品牌。記者黃子騰／翻攝
新北市副市長朱惕之表示，今年夏日府中派對進一步擴大結合府中餐酒業者與新北精釀品牌。記者黃子騰／翻攝

夏日府中派對現場舉辦推酒杯趣味競賽。記者黃子騰／翻攝
夏日府中派對現場舉辦推酒杯趣味競賽。記者黃子騰／翻攝

活動開幕首日即吸引大量民眾前往。記者黃子騰／翻攝
活動開幕首日即吸引大量民眾前往。記者黃子騰／翻攝

板橋 派對 新北

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