強化淡水供水韌性 地方爭取淡海新市鎮增設配水池有譜？

去年11月因施工挖破管線，造成新北淡水大規模停水，為強化供水韌性，地方提出增加備援管線、配水池構想，配水池基地選在新市鎮一期「公23公園」，採地下化設計，完工後地表維持原有公園綠地機能，初估經費23億，立委洪孟楷近日邀水公司、市府等單位開協調會，希望朝「中央出經費、市府提供土地、水公司負責施工」模式推進。

洪孟楷說，淡水現有人口近21萬，人口持續增長，新市鎮二期開發如火如荼進行，還有中央擘畫的「淡海科學城」等，提升供水穩定度已刻不容緩，規畫新建一座5萬噸配水池，作為淡水新市鎮一期、二期重要供水備援設施，是重要一步。

自來水公司選定新市鎮一期「公23公園」作為設置地點，採地下化設計，完工後地表仍維持原有公園與綠地機能，提升供水安全的同時，也兼顧居民休憩空間與生活品質。

水公司初估5萬噸配水池工程經費約23億，還牽涉公共設施用地使用費等問題。洪孟楷21日邀集水公司、國土署、新北市水利局、新北景觀處等單位開協調會，洪孟楷說，當年新市鎮開發計畫便寫到要有2座配水池，目前僅有1座，經費應由內政部國土署與經濟部溝通，或以專案方式補助工程經費。水公司應先啟動前期設計規畫、細部設計。

協調會上，也請新北市景觀處研議是否能免收用地使用費，降低整體工程負擔，加速建設進程。

「供水安全不能等，民生建設更不能拖。」洪孟楷說，淡水不能再承受一條管線出問題、整個區域就停擺風險，須確保供水、供電等基礎設施穩定無虞，才能支撐新市鎮長遠發展願景。

水公司北工處副處長張民岦說，為避免淡海新市鎮發展受限，強化區域供水韌性，配水池建設有其必要性，配水池興建計畫會先報給水公司總管理處核定，總公司會再與國土署協商經費分擔，盼能將建設經費納入淡海科學城開發專款。

另自來水公司規畫新設一條1000mm輸水管線，全長4.6公里，將沿淡北道路路廊施作，總經費約6.3億元，配合淡北道路工程施工，成為淡水地區另一條供水防線。