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都市公設占比低 新北增逾500公頃綠地

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市議會今天下午總質詢，聚焦公園綠地議題。記者葉德正／攝影
新北市議會今天下午總質詢，聚焦公園綠地議題。記者葉德正／攝影

新北市五類開放性公共設施占都市計畫面積比例僅百分之一點二，是六都最低，昨引發議員憂心，侯友宜坦言要持續改善，目前透過公設解編可再取得廿多公頃土地，另透過擴大都市計畫可增加三百廿六點五公頃，新北綠家園政策也已增加二○八公頃綠地。

議員張嘉玲說，二○一五年公園面積有一千一百七十五公頃，到二○二四年只剩一○八三公頃，小孩子與長者想找休息運動空間更加困難。依統計，新北市五類開放性公共設施占都市計畫面積比例僅百分之一點二，二○一五到二○二四年減少卅七公頃。

城鄉局副局長邱信智說，數據增減與跨縣市都市計畫調整、統計方式有關，有些縣市交接處如林口、東北角，會歸到其他縣市。

侯友宜表示，已開闢公園並未消失，若把新北大都會公園納入，面積就會增加上千公頃，但他坦言確實要持續改善，目前透過公設解編可再取得廿多公頃土地，另透過擴大都市計畫可增加三百廿六點五公頃。

議員廖宜琨指二○一五到二○二五年，新北都市計畫工業區面積減少三百卅七公頃，新泰塭仔圳重畫區三百多公頃開發範圍僅三處產專區，總面積僅三公頃多，無法容納原有產業需求，已有不少廠商搬離。

侯友宜說，塭仔圳原本就不是產專區，未來會持續調整配置，大柑園範圍龐大，可採分期開發方式處理。

新北 都市計畫 侯友宜 廖宜琨

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