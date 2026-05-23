聽新聞
0:00 / 0:00

密室逃脫產業盼中央納入「D1」類組 蔣萬安：稽查才有依循

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市長蔣萬安盼中央盡快函頒各縣市，全國一致納密室逃脫產業為「D1」類組，納聯合稽查。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安盼中央盡快函頒各縣市，全國一致納密室逃脫產業為「D1」類組，納聯合稽查。記者黃義書／攝影

北市密室逃脫員工身亡案，引發藍綠激烈攻防，市長蔣萬安昨透露，二○一七年市府為希望將該產業列入到「D1」類組，定期聯合稽查，結果被業者申訴，訴願結果市府反而失敗。蔣希望中央盡快函頒各縣市，全國一致納D1類組，才有依循。

蔣萬安昨赴議會專案報告無菸城市等，藍綠聚焦密室逃脫案，國民黨議員汪志冰說，當年市府敗訴原因，是因中央沒有明定定義，是中央的責任，北市現在反而一直被挨打，被說後知後覺。

蔣萬安表示，北市府已即刻提出了率全台之先，對於沉浸式內容體驗產業的安全指引，第二，市府也主動將這類型產業納入在D1類組，接下來就會納定期聯合公安稽查，也要求業者要提公安及消安申報，同步也希望中央盡快函頒告訴各縣市全國一致納入D1類組。

民進黨議員林亮君質疑，二○一八年中央針對密室逃脫產業，有找各縣市開會，將密室逃脫公安申報類組歸在D1類組，北市都發局也有出席，市府卻一直說「中央沒有發函」；二○二三年時，新北市政府主動地函詢國土署有關，密室逃脫產業規範，國土署回覆「已有明釋」，就是二○一八年中央與地方會議內容。

蔣萬安則表示，內政部說要以「部令函頒」通令各縣市，但是一直沒有；中央應該要通令所有縣市，但為什麼只回覆新北？為什麼不告知各縣市？

蔣萬安 汪志冰 北市府

延伸閱讀

密室逃脫危機「中央沒規範」 蔣萬安曝：2017市府稽查反被申訴

密室逃脫規範中央曾回覆新北 蔣萬安疑：為何不告知各縣市

全國之先…北市訂密室逃脫指引 禁單人作業

密室逃脫憾事 國土署曝「早有安全管理規範」

相關新聞

密室逃脫產業盼中央納入「D1」類組 蔣萬安：稽查才有依循

北市密室逃脫員工身亡案，引發藍綠激烈攻防，市長蔣萬安昨透露，二○一七年市府為希望將該產業列入到「D1」類組，定期聯合稽查，結果被業者申訴，訴願結果市府反而失敗。蔣希望中央盡快函頒各縣市，全國一致納D1類組，才有依循。

台北101火災預警系統 與「護國神山」同款

台北101年度垂直馬拉松5月上旬甫落幕，逾5000名好手共襄盛舉，也因是台灣第一高樓，消防安全備受重視。北市議會今考察相關設施，業者介紹大樓的特別安全梯不只用於緊急疏散，也是年度登高賽的賽道，全棟22處避難室更設置台積電也有裝的極早期偵煙系統。

都市公設占比低 新北增逾500公頃綠地

新北市五類開放性公共設施占都市計畫面積比例僅百分之一點二，是六都最低，昨引發議員憂心，侯友宜坦言要持續改善，目前透過公設解編可再取得廿多公頃土地，另透過擴大都市計畫可增加三百廿六點五公頃，新北綠家園政策也已增加二○八公頃綠地。

廣角鏡／新北新店陽光橋清洗完工 開放民眾通行

新北市新店區陽光運動公園「陽光橋」專供行人及自行車通行的跨河景觀橋，跨距長達二四五公尺，全長有三一五公尺，因長期受風吹日曬影響，橋體外觀逐漸出現髒汙。新北高灘處今年三月卅日起封閉橋梁，全面清洗橋體，整座橋煥然一新，昨重新開放民眾通行。

瑞芳國小校慶路跑登場 千人齊跑留下難忘回憶

新北市瑞芳國小今(22)日舉行校慶路跑活動，全校師生熱情參與，並有許多家長共襄盛舉陪同一起路跑，近千人一同在基隆河步道奔跑，現場氣氛熱鬧。校慶路跑活動原先因天候因素兩度延期，所幸今天天公作美，讓活動得以順利圓滿舉行。

淡水區鄧公國小舞蹈教室整修完成 議員助小舞者環境升級

為提供學童更安全、舒適的學習環境，新北市議員鄭宇恩協助爭取經費，完成新北市淡水區鄧公國民小學舞蹈教室整修工程，並且前往學校與校長一同視察整修後的空間環境，關心孩子們的學習與練習狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。