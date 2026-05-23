密室逃脫產業盼中央納入「D1」類組 蔣萬安：稽查才有依循

北市密室逃脫員工身亡案，引發藍綠激烈攻防，市長蔣萬安昨透露，二○一七年市府為希望將該產業列入到「D1」類組，定期聯合稽查，結果被業者申訴，訴願結果市府反而失敗。蔣希望中央盡快函頒各縣市，全國一致納D1類組，才有依循。

蔣萬安昨赴議會專案報告無菸城市等，藍綠聚焦密室逃脫案，國民黨議員汪志冰說，當年市府敗訴原因，是因中央沒有明定定義，是中央的責任，北市現在反而一直被挨打，被說後知後覺。

蔣萬安表示，北市府已即刻提出了率全台之先，對於沉浸式內容體驗產業的安全指引，第二，市府也主動將這類型產業納入在D1類組，接下來就會納定期聯合公安稽查，也要求業者要提公安及消安申報，同步也希望中央盡快函頒告訴各縣市全國一致納入D1類組。

民進黨議員林亮君質疑，二○一八年中央針對密室逃脫產業，有找各縣市開會，將密室逃脫公安申報類組歸在D1類組，北市都發局也有出席，市府卻一直說「中央沒有發函」；二○二三年時，新北市政府主動地函詢國土署有關，密室逃脫產業規範，國土署回覆「已有明釋」，就是二○一八年中央與地方會議內容。

蔣萬安則表示，內政部說要以「部令函頒」通令各縣市，但是一直沒有；中央應該要通令所有縣市，但為什麼只回覆新北？為什麼不告知各縣市？