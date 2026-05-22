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演唱會票詐騙多 新北攜手北富銀啟動校園防詐

中央社／ 新北22日電

詐騙手法滲入青少年生活，新北教育局今天與台北富邦銀行簽署合作備忘錄，將在高中職及國中辦40場宣導，聚焦網購詐騙、假客服、假中獎、演唱會票券，提升學生識詐與自我保護力。

新北市政府教育局今天在新北市立海山高級中學舉辦首場校園反詐騙宣導活動，並與台北富邦銀行簽署合作備忘錄（MOU）。教育局副局長歐人豪表示，青少年高度依賴網路社群、線上購物及數位支付，更需具備辨識可疑訊息與即時查證能力。

歐人豪說，此次結合金融機構與警察局專業資源，透過真實案例與金融實務經驗，取代單向法規宣導，協助學生建立「先停、先查、再求證」的防詐觀念。

教育局表示，115學年度將規劃上下學期各20場校園巡迴宣導，由北富銀派遣講師入校，搭配警政單位解析案例，聚焦網購詐騙、假投資、假客服、假中獎、演唱會票券及冒用公務機關等常見手法，讓學生將防詐知識轉化為實際應用能力。

首場活動由北富銀講師進行防詐宣講，並安排有獎徵答與學生互動。宣講中以演唱會購票與網購案例切入，說明青少年比較有機會遇到的情境，提醒學生風險可能就在身邊。

教育局表示，未來將透過社群與網路持續分享防詐資訊，並與企業及警政單位合作，打造安全友善的數位校園。

校園 北富銀

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