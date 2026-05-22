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台北市設負壓吸菸室 新北：暫不跟進

中央社／ 新北22日電

北市日前啟用負壓吸菸室，國民黨新北市長參選人李四川喊話將效法。新北議員今天問市府是否跟進設吸菸室，市長侯友宜與衛生局皆表示不會，將持續透過劃設禁菸區打造無菸城市。

台北市推動無菸城市已啟用5座負壓式吸菸室，日前台北市長蔣萬安與前副市長李四川一同前往捷運中山站視察吸菸室。李四川事後提出打造無菸害商圈政見，將效法設置負壓吸菸室，並把新北耶誕城作為首個示範區。

民進黨議員張嘉玲今天在市政總質詢指出，新北耶誕城本來就禁菸，且北市的負壓吸菸室啟用後，有網友指在吸菸室15公尺外就已聞到濃濃菸味，且還傳出西門町的吸菸室是靠周邊KTV業者幫忙打掃清理菸蒂。她認為北市試辦成效不佳，「好的經驗可以借鏡，但壞的就不用學」。

觀旅局長楊宗珉指出，新北耶誕城整體禁菸，但有規劃一小部分獨立區域提供吸菸。

衛生局長陳潤秋表示，新北的做法是按照菸害防制法劃設非吸菸區，包括公園、校園、醫療機構、超商騎樓等，藉此排除二手菸、三手菸的影響。

侯友宜說，打造無菸城市是大家共同目標，各縣市做法不同都可共同討論。目前新北劃設逾1.4萬處非吸煙區是全國最多，逐步落實相信有機會達到無菸城市目標。

張嘉玲追問，新北是否有研議要跟進設立吸菸室，侯友宜與陳潤秋皆強調目前沒有。陳潤秋說，仍會以劃定非吸煙區的方式禁菸，也會觀察其他縣市的吸菸室示範成效。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新北 台北 李四川 禁菸

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