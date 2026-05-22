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汐止區樟樹原住民文健站 部落長輩齊聚開心跳舞
為鼓勵原住民長輩多走出家門、參與社區活動，汐止區樟樹原住民文健站每天都有不同課程，有動健康也有手作課，其中深受長輩喜愛的舞蹈課，在每個星期五早上都會有老師帶著大家跳原住民舞，讓長輩都覺得好親切。
汐止區樟樹原住民文健站位在厚德山光市民活動中心，每天早上九點多長輩們就會陸續報到，而星期五早上的舞蹈課是他們的最愛，因為從小就愛跳舞，現在雖然年紀大了，但是和部落兄弟姊妹們一起跳原住民舞，很開心又有親切感。
82歲的學員曾香蘭，在60多歲時考上照服員後就在原住民文健站服務，現在退休了還是留下來，和大家一起上課學習，她說，要活就要動，還有就算現在80多歲了，出門還是堅持一定要化妝，美美的，自己心情好，也能看起來變年輕，常來跳舞當作運動，也更有活力。
學員說，本來都在家或是社區，接觸的原住民很少，後來在女兒的鼓勵下，從參加文健站打槌球開始，接著再來跳原住民舞，真的很好喜歡，一跳就上癮了，而且都是原住民的朋友一起用族語聊天，有聊不完的話題。
舞蹈老師Panay.林妹提到，長輩都很好帶，因為他們都很喜歡跳舞，而且跳的都是原住民舞，因為長輩他們不跳韻律舞，就愛跳原住民的舞，在文健站上課，大家都跳的很開心。
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