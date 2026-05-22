守護金龍湖環境 汐止區湖光里志工打掃環湖步道落葉

汐止金龍湖是雙北第一大湖，風景優美，每天都吸引不少人運動休閒，只是環湖步道落葉多，不掃的話容易影響民眾散步，下雨過後濕滑危險，所以湖光里就號召志工每個星期五打掃步道，清理垃圾落葉，打造一個乾淨舒適的休閒環境。

金龍湖風光好，每天都有好多人來散步或是跑步運動，雖然湖岸沿線都有大樹可以遮蔭，不過落葉相對也多，經常滿地的落葉，所以每週五湖光里志工們都會備齊工具，沿著環湖步道打掃環境。

志工說，每個禮拜五都會到金龍湖掃地，因為禮拜五人比較少，如果六、日的話人會很多，打掃不方便，而且樹葉掉在地上，如果濕的話下雨會很滑，所以都會來整理乾淨，讓民眾來走路比較好走。

湖光里長杜金泉表示，真的很感謝這一群志、義工夥伴，每個星期五動員到金龍湖打掃，有時候天氣很熱、有時又很冷，但是只要沒下雨都會固定掃步道垃圾跟落葉，維護金龍湖週遭環境的清潔，尤其是春季跟秋季，樹葉也換季的時候落葉真的很多，都要再加強，希望有好的環境提供民眾運動休閒。

志工、里長扛著吹葉機在最前頭忙著吹滿地的落葉，接著大家分工合作，有人將落葉掃成堆，緊接著就有人用畚斗掃起來丟到另一位志工堆的大桶子裡，尤其遇到換季時節落葉更多，經常一次就掃出8、9大包，志工們也會集中後，再請清潔隊來載走，掃過之後的步道變的好乾淨，受到運動民眾的肯定。