淡水區鄧公國小舞蹈教室整修完成 議員助小舞者環境升級

為提供學童更安全、舒適的學習環境，新北市議員鄭宇恩協助爭取經費，完成新北市淡水區鄧公國民小學舞蹈教室整修工程，並且前往學校與校長一同視察整修後的空間環境，關心孩子們的學習與練習狀況。

視察當天，鄧公國小舞蹈社學童也特別帶來一段精彩演出，展現平時扎實訓練成果，表演曲目更搭配日前世界棒球經典賽中華隊應援曲，活力十足、氣氛熱烈。市議員鄭宇恩表示，這次舞蹈教室整修，包含舞蹈練習專用地墊更新、牆面重新粉刷，以及天花板照明設備全面更換，希望讓孩子們在更完善、安全的環境中學習，不僅提升練習品質，也能降低運動傷害風險，打造更全方位的學習空間。

鄭宇恩也說明，孩子的教育與學習環境相當重要，尤其舞蹈訓練需要良好的地板與照明設備，未來也會持續關心校園設施改善，協助學校打造更優質的教學環境。

鄧公國小校長顏顯權則表示，非常感謝鄭宇恩議員協助爭取整修經費，這次從地板、天花板到窗簾都全面更新，讓整體空間煥然一新。鄧公國小舞蹈團長年在新北市及全國各項比賽中表現亮眼，屢獲優等、特優佳績，希望孩子們在全新的環境中，能夠持續精進舞藝，未來有更優秀的表現。