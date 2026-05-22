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瑞芳國小校慶路跑登場 千人齊跑留下難忘回憶

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳國小校慶路跑活動除了培養學生運動習慣，也希望透過活動增進親師生情感，讓孩子在運動中學習堅持與團隊精神。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳國小校慶路跑活動除了培養學生運動習慣，也希望透過活動增進親師生情感，讓孩子在運動中學習堅持與團隊精神。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳國小今(22)日舉行校慶路跑活動，全校師生熱情參與，並有許多家長共襄盛舉陪同一起路跑，近千人一同在基隆河步道奔跑，現場氣氛熱鬧。校慶路跑活動原先因天候因素兩度延期，所幸今天天公作美，讓活動得以順利圓滿舉行。

此次路跑依照年級分組進行，低年級挑戰3公里、中年級5公里、高年級則挑戰7公里，學生們沿途互相加油打氣，也有家長陪伴孩子一起完成挑戰，不少人跑完全程後都直呼很有成就感。

值得一提的是，路跑路線沿途也有多位里長及社區居民設立補給站，提供飲水及加油打氣服務，替學生們補充體力，也展現地方對學校活動的支持與關心，讓孩子們在奔跑過程中感受到滿滿溫暖。

瑞芳國小校長鄭益堯表示，校慶路跑除了培養學生運動習慣，也希望透過活動增進親師生情感，讓孩子在運動中學習堅持與團隊精神。

不少學生從一年級一路跑到六年級，累積許多珍貴回憶；有六年級學生也分享，自己連續跑了六年，將會是小學生活中相當難忘的回憶。

瑞芳 學校 路跑

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