碧潭水舞全新曲目本周末登場 炫彩大舞台、飛板秀接力High翻天

2026碧潭水舞季5月1日開展以來，吸引民眾前往碧潭風景區欣賞華麗水舞與夢幻夜景，成為今夏受矚目的夜間觀光活動。為持續帶給民眾耳目一新的展演體驗，5月23日起推出全新水舞曲目，配合換曲周末於碧潭東岸廣場舉辦「碧潭大舞台－潮流快閃之夜」，透過音樂、舞蹈、水舞與燈光交織，打造最具節奏感的水岸派對氛圍。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，今年碧潭水舞以「舞力泉High」為主軸，結合音樂節奏、水型、燈光與雷射光雕效果，打造沉浸式夜間展演空間。本月23日起推出全新曲目中，其中一首選用國際熱門歌曲「APT.」，搭配節奏鮮明的水舞編排與雷射光影變化，呈現熱力十足的視覺效果；另一首則邀請今年開幕演出的新店在地團體「聲動樂團」重新改編創作專屬碧潭水舞的展演樂曲，透過融合在地特色與水岸意象的音樂設計，展現碧潭獨有的城市魅力。

為延伸活動主題、提升現場氛圍，5月23日（六）及5月24日（日）晚間7時至9時，碧潭東岸廣場舉辦「碧潭大舞台－潮流快閃之夜」。以「快閃舞蹈」為核心概念，現場設置DJ台，全程播放熱門舞蹈金曲，搭配炫彩舞池燈光及快閃舞蹈演出，讓碧潭從水舞展演場域化身為露天大型舞池。

5月24日邀請烏來酋長文化村舞團參與演出，透過傳統歌舞展現原住民族文化特色與熱情魅力，讓民眾在感受潮流節奏之餘，也能欣賞多元文化展演。讓來碧潭的民眾不只是觀眾，更能一起走進舞池、成為活動主角，感受音樂、水舞與燈光交織出的熱鬧氛圍。

深受民眾喜愛的水上鋼鐵人飛板秀，5月30日再度精彩重現。表演者將結合高空旋轉、跳躍與特技動作，搭配水舞及燈光效果，再次帶來震撼力十足的水上展演，邀請民眾千萬不要錯過。

現場除精采展演內容外，周邊商圈、餐飲及旅宿業者也同步推出多項優惠活動，包括碧潭餐飲遊憩區、DCC碧潭廣場、裕隆城及烏來觀光發展協會等皆規畫相關優惠方案，白天走訪周邊景點、品嚐美食，夜晚再到碧潭欣賞水舞展演，享受完整的一日水岸遊程。活動資訊可至新北市觀光旅遊網及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

2026碧潭水舞季「舞力泉High」璀璨開展，金黃色水幕與璀璨雷射交織出震撼視覺。圖／新北市觀旅局提供

碧潭水舞首度結合國際熱門舞曲「APT.」，水幕打出巨大字樣熱力四射。圖／攝影師Justin Cheng拍攝 新北市觀旅局提供