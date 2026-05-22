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牌位樓被認定是商業設施 鄭宇恩憂大舉進駐生活區

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢。記者葉德正／攝影

新北市議會今天總質詢，新北市議員鄭宇恩指出，淡水水源里近期有一處大型牌位樓開發案，規畫6700個牌位，現行法規將牌位樓視為「商業設施」，擔憂未來這些牌位設施會進駐一般生活區域，衍生交通、噪音與管理問題，要求市府儘速訂定「新北市牌位樓管理自治條例」，規範相關可能衍生的問題。

新北市長侯友宜表示，會要求民政局、經發局前往了解，若涉及廣告不實也會由法制局介入調查。

鄭宇恩指出，淡水水源里近期有一處大型牌位樓開發案，業者以商業設施名義申請，規畫6700個塔位，地點坐落在狹窄產業道路旁，地方相當擔心交通、噪音及生活品質遭到衝擊。

鄭宇恩質疑，牌位樓若比照一般商業設施，未來恐出現「便利商店旁邊就是牌位樓」的情況，甚至像選物販賣機一樣全天營運，市府不能放任不管。

她也提到，目前塔位、生前契約等買賣爭議頻傳，但相關規範不足，地方應該立即建立明確管理制度，否則未來恐衍生更多消費糾紛。

侯友宜回應，大規模牌位營利行為確實已引起中央注意，經濟部將找都計與建管單位開會研議，對於淡水案會要求民政局、經發局實地了解淡水案場狀況，也會檢視是否涉及廣告不實，若有違規，法制局也會介入處理。

侯友宜強調，在中央法規尚未完整訂定前，新北會先依現有制度審視使用範圍與規模，最後還是希望中央定出更明確細節。

新北 侯友宜 淡水

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