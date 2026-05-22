快訊

體制內投訴沒用？永春高中生「砸蛋抗爭」遭校方提告 坦言「我問心無愧」

雲林北港親子休閒區要命鋼索 孩童玩耍卻遭「割喉」重創血流如注

不只要備妥護照影本！旅行社提醒出國必拍1照片：是救命稻草

聽新聞
0:00 / 0:00

綠議員指新北工業區10年減少337公頃 憂產業外移

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席總質詢，議員關心新北工業用地議題。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席總質詢，議員關心新北工業用地議題。記者葉德正／攝影

新北市議會今天總質詢，民進黨團今天下午關注都市計畫議題，議員廖宜琨指出，新北近年都市計畫不斷開發住宅與商業區，產業用地卻持續流失，即使市府透過產專區、產業園區補回部分面積，實際上仍有約188.94公頃產業空間缺口，擔憂廠商外移、在地就業機會流失。

今天新北市議會總質詢，由民進黨團英系議員廖宜琨、周雅玲、鄭宇恩、彭佳芸、鍾宏仁聯合質詢。

廖宜琨說，新北市2015到2025年間，新北都市計畫工業區面積從2641.8公頃降至2304.47公頃，減少337.33公頃，雖新增特定專用區、產業專用區，但扣抵後仍短少188.94公頃，市府雖然透過工業區立體化增加樓地板面積，但實際土地面積仍在減少，業空間越來越少。

廖宜琨指出，新泰塭仔圳重畫區三百多公頃開發範圍中僅規畫三處產專區，總面積僅3公頃多，無法容納原有產業需求，已有不少廠商搬離新北，轉往樹林柑園、桃園一帶。

廖宜琨說，市府未來推動大柑園都市計畫時，應預留足夠產業安置空間，希望在地子弟可以在地就業，產業在新北落地生根，才能帶來穩定稅收。

廖更要求市府建立「產業用地總量底線」，明定最低保留面積，避免工業區持續減少導致廠商外移，還要經發局追蹤塭仔圳外移廠商，盼未來有機會回流新北。

侯友宜說，塭仔圳原本就不是產專區，未來會持續調整配置，大柑園範圍龐大，可採分期開發方式處理。

城鄉局副局長邱信智則表示，持續透過都市計畫新增136公頃產業用地，擴大五股及泰山楓江等計畫也會增加200公頃產業用地。

邱信智表示，樹林大柑園涉及上萬名土地持有人，目前正持續整合地主意見，預計年底先送政策環評，侯友宜說，草案整合必須更完整，兼顧地方需求。

周雅玲也關切新北招商成果，質疑市府「招商一條龍」政策過於空泛，缺乏具體國際大廠進駐成果。經發局長盛筱蓉表示，包括艾司摩爾預計年底營運、南亞科今年啟動營運，都將帶動上下游產業鏈，市府也正布局無人機等新興產業。

侯友宜說，新北會持續透過公有土地媒合、產業園區開發及交通路網建設，吸引國際企業設立總部，有土地、交通方便，很多企業總部就會來新北，新莊產業園區目前也有很多企業在看。

新北 廖宜琨 都市計畫

延伸閱讀

綠議員批新北公共設施占比六都最低 侯友宜允持續改善

新北大巨蛋將公布選址 廖宜琨：力推樹林、交通配套要先做

彰化人口年底將跌破120萬 王惠美要靠這關鍵救人口

免費營養午餐將上路 戴瑋姍建議比照日本推「定食」減廚餘

相關新聞

社子島成選戰攻防！蔣萬安曝進度：最快「這時間點」實施區段徵收

社子島議題成北市長選舉戰場。台北市長蔣萬安今赴議會專案報告提到，未來市府的大方向計畫，議員林杏兒也追問相關程序，蔣萬安回應，市府在4月30日通過細部計畫修正案，近期送到內政部，若通過最快今年底、明年上半年可以公佈實施區段徵收。

全國之先…北市訂密室逃脫指引 禁單人作業

北市密室逃脫店家「邏思起子」員工身亡案延燒，北市昨率全國之先，訂沉浸式內容體驗產業安全指引，包含「不應有無人監看的單人作業」等要求，若違反指引就公布店家，為了強化法源依據及拘束力，也請中央訂密室逃脫定型化契約等，訂出全國一致標準。藍營轟，中央怠惰十年，還想甩給地方，吃血饅頭。

北市內湖連續2次停電 陳宥丞轟：永遠是「電纜故障」徹底失信

從昨晚到今天凌晨，北市內湖無預警停電2次，影響4千多戶。台北市議員陳宥丞指出，接連兩起大停電，把內湖打回黑暗時代，台電對外的解釋，永遠只有四個字「電纜故障」，但百姓對這種千篇一律的理由，早就聽到疲勞、徹底失信。

輝達北士科總部下周三開工？ 蔣萬安回答了

輝達（NVIDIA）在台北市的台灣總部落腳北投士林科技園區，今年2月正式與台北市政府完成T17、T18基地地上權簽約，今傳出下周三將動工。對此，蔣萬安下午表示，具體期程要尊重輝達。

台北101火災預警系統 與「護國神山」同款

台北101年度垂直馬拉松5月上旬甫落幕，逾5000名好手共襄盛舉，也因是台灣第一高樓，消防安全備受重視。北市議會今考察相關設施，業者介紹大樓的特別安全梯不只用於緊急疏散，也是年度登高賽的賽道，全棟22處避難室更設置台積電也有裝的極早期偵煙系統。

綠議員指新北工業區10年減少337公頃 憂產業外移

新北市議會今天總質詢，民進黨團今天下午關注都市計畫議題，議員廖宜琨指出，新北近年都市計畫不斷開發住宅與商業區，產業用地卻持續流失，即使市府透過產專區、產業園區補回部分面積，實際上仍有約188.94公頃產業空間缺口，擔憂廠商外移、在地就業機會流失。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。