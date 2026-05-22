綠議員指新北工業區10年減少337公頃 憂產業外移

新北市議會今天總質詢，民進黨團今天下午關注都市計畫議題，議員廖宜琨指出，新北近年都市計畫不斷開發住宅與商業區，產業用地卻持續流失，即使市府透過產專區、產業園區補回部分面積，實際上仍有約188.94公頃產業空間缺口，擔憂廠商外移、在地就業機會流失。

今天新北市議會總質詢，由民進黨團英系議員廖宜琨、周雅玲、鄭宇恩、彭佳芸、鍾宏仁聯合質詢。

廖宜琨說，新北市2015到2025年間，新北都市計畫工業區面積從2641.8公頃降至2304.47公頃，減少337.33公頃，雖新增特定專用區、產業專用區，但扣抵後仍短少188.94公頃，市府雖然透過工業區立體化增加樓地板面積，但實際土地面積仍在減少，業空間越來越少。

廖宜琨指出，新泰塭仔圳重畫區三百多公頃開發範圍中僅規畫三處產專區，總面積僅3公頃多，無法容納原有產業需求，已有不少廠商搬離新北，轉往樹林柑園、桃園一帶。

廖宜琨說，市府未來推動大柑園都市計畫時，應預留足夠產業安置空間，希望在地子弟可以在地就業，產業在新北落地生根，才能帶來穩定稅收。

廖更要求市府建立「產業用地總量底線」，明定最低保留面積，避免工業區持續減少導致廠商外移，還要經發局追蹤塭仔圳外移廠商，盼未來有機會回流新北。

侯友宜說，塭仔圳原本就不是產專區，未來會持續調整配置，大柑園範圍龐大，可採分期開發方式處理。

城鄉局副局長邱信智則表示，持續透過都市計畫新增136公頃產業用地，擴大五股及泰山楓江等計畫也會增加200公頃產業用地。

邱信智表示，樹林大柑園涉及上萬名土地持有人，目前正持續整合地主意見，預計年底先送政策環評，侯友宜說，草案整合必須更完整，兼顧地方需求。

周雅玲也關切新北招商成果，質疑市府「招商一條龍」政策過於空泛，缺乏具體國際大廠進駐成果。經發局長盛筱蓉表示，包括艾司摩爾預計年底營運、南亞科今年啟動營運，都將帶動上下游產業鏈，市府也正布局無人機等新興產業。

侯友宜說，新北會持續透過公有土地媒合、產業園區開發及交通路網建設，吸引國際企業設立總部，有土地、交通方便，很多企業總部就會來新北，新莊產業園區目前也有很多企業在看。